Stjernekokken Wassim Hallal har fundet ny samarbejdspartner og afslutter sin aftale med Lidl.

Fra årskiftet lancerer ejer af Michelin-restauranten Frederikshøj og frokostrestauranten anx, Wassim Hallal, en ny produktserie med en unavngiven samarbejdspartner.

»Jeg glæder mig over fortsat at kunne arbejde med en masse danske ildsjæle, små og mellemstore producenter. Det at lave danske produkter af højeste kvalitet til forbrugeren er en drøm for mig,« siger Wassim Hallal.

I pressemeddelelsen oplyser Wassim Hallal ikke, hvem den nye samarbejdspartner er, men afslører overfor B.T. Aarhus, at der ikke er tale om en 'discountkæde'.

»Jeg har valgt at trædde et skridt længere op ad stien og gå benhårdt på den gode smag. Her er kvaliteten for alvor i højsædet,« siger han til B.T. Aarhus.

Wassim Hallals kontrakt med Lidl udløber i december 2021 og ved årsskiftet starter det nye samarbejde.

Her vil han sammen med den nye partner lancere en serie på i alt 250 produkter lavet efter egne opskrifter.

I pressemeddelelsen skriver Wassim Hallal, at der er fokus på, at produkterne skal være af høj kvalitet samtidig med, at det er til en pris, som er til at betale.

Produkterne vil kunne findes på hylderne hos samarbejdspartneren fra januar og frem.

Produkterne vil blive sæsonbaserede og derfor vil der løbende komme nye produkter i løbet af året, mens andre bliver skiftet ud.

Desuden vil der også være både glutenfri og veganske produkter.

Wassim Hallal indgik i 2018 en aftale med Lidl om at lancere en produktserie med gourmetfødevarer baseret på hans egne grundopskrifter.