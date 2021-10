Lige om lidt rammer den årstid, hvor danskerne helst bliver hjemme i de varme stuer i ly for den bidende kulde.

Ikke alle aarhusianere har dog den mulighed.

Nu forsikrer Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, at der står et vinterberedskab klar, der skal sikre varme senge til byens hjemløse i vintermånederne.

»Alle aarhusianere skal have et sted at søge nattely, når efterårskulden bider i kinder og tæer,« siger Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune og tilføjer:

»Lige nu er der tilstrækkeligt med sovepladser på byen herberger og forsorgstilbud, men vi følger behovet tæt og står klar til at tage ekstra pladser i brug, hvis det bliver nødvendigt.«

Kommunen har nemlig erfaret, at der generelt opstår et større behov – og dermed pres – på byens tilbud i de kolde perioder. Derfor vil de også sørge for, at der med kort varsel kan oprettes ekstra natpladser.

Det er dog ikke alle hjemløse i Aarhus, der har mulighed for at gøre brug af de eksisterende tilbud. Derfor har kommunen igen i år oprettet Aarhus Vinterherberg, som er et nødherberg for migranter.

»Alle skal have mulighed for et varmt måltid og et varmt sted at sove – uanset om man har et dansk sundhedskort eller ej. Aarhus Vinterherberg er et vigtigt samarbejde, som vinteren over skaber tryghed for en meget udsat gruppe af hjemløse,« siger Kristian Würtz.

Natpladser i Aarhus Aarhus Kommune og kommunens samarbejdspartnere vil over vinteren tilbyde natpladser på følgende herberger og forsorgstilbud: Tre Ege

Forsorgshjemmet Østervang

Forsorgstilbuddet Nordbyen

Natvarmestuen på Kalkværksvej

UngNat på Nørre Allé

Aarhus Vinterherberg

Aarhus Vinterherberg er et samarbejde mellem kommunen, Blå Kors, Røde Kors, Kirkens Korshær og Folkekirken i Aarhus.

Vinterherberget åbner 14. november på Tage-Hansens Gade og er netop et tilbud til udenlandske hjemløse, som er i Danmark i en kortere periode.

Andre varmestuer og herberger i Aarhus kræver dansk sygesikring.