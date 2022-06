Lyt til artiklen

Kan du huske kodeordet til din arbejdscomputer, når du vender tilbage på job efter ferien?

Svarer du ja til det spørgsmål, så læs lige med her:

Fredag eftermiddag ringede skoleklokkerne ud for sidste gang, og eleverne er gået på sommerferie.

I rigtig mange danske hjem tager børnene dog på ferie med en far eller mor, der ikke holder rigtig fri fra jobbet.

(Arkivfoto) Foto: Vibeke Toft Vis mere (Arkivfoto) Foto: Vibeke Toft

En ny undersøgelse fra Ingeniørforeningen (IDA) viser nemlig, at mere end halvdelen af os i større eller mindre grad har kontakt til vores arbejdsplads i ferien.

Tallene, som Norstat har lavet for IDA, viser, at 62 procent af de erhvervsaktive danskere tjekker arbejdsrelaterede sms'er og e-mails i deres sommerferie.

Det svarer til, at 1,8 millioner danskere arbejder i deres sommerferie, og det bekymrer fagforeningen, at flere end seks ud af ti ikke kan finde ud af at holde fingrene fra indbakken.

Eva Jakobsen, arbejdslivskonsulent i IDA, kalder det »en dårlig vane,« at så mange af os »sjatarbejder« i ferien.

(Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt Vis mere (Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt

»Når vi vil tjekke vejret eller se den næste togafgang, så kan der ligge notifikationer på ti ulæste mails – det kræver en del at lade være med at se, hvad de mails indeholder, og i løbet af at splitsekund er din hjerne gået fra at være på ferie til at være på arbejde. At tjekke mails er ikke formålet med din sommerferie,« siger hun og peger på, at vi netop har ferie for at få tid til ro og restitution.

Og der er god grund til at tage det med at holde helt fri alvorligt, for kroppen reagerer med stress, hvis vi overbelaster hjernen og aldrig holder helt fri.

»At sjatarbejde og være lidt på standby i sommerferien er faktisk det værste, du kan gøre, for så er du ikke rigtigt til stede nogen steder, og det kan skabe frustrationer både blandt familie og venner, du skulle holde ferie med, og de kolleger, der passer biksen i dit fravær,« siger Eva Jakobsen.

I undersøgelsen svarer 24 procent, at det enten er en forventning eller ligefrem et krav fra deres arbejdsgiver, at de er tilgængelige i deres sommerferie. Og det dur ikke, mener Eva Jakobsen.

Sommerferie er tid til afslapning og fri fra arbejdet. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sommerferie er tid til afslapning og fri fra arbejdet. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun opfordrer til, at ledere og medarbejdere på forhånd laver klare aftaler om, hvad forventningen er i ferien. Og ikke mindst, at chefen melder ud til især nye eller yngre kolleger, at de skal holde fri og ikke tjekke mail.

Og det er faktisk kun et godt tegn, hvis du har problemer med at huse kodeordet til arbejds-pc'en, når du vender tilbage.

»Vi skal kunne holde til at arbejde i mange år, og det kræver nogle bevidste valg og klare aftaler at skabe et bæredygtigt arbejdsliv. Hvis du har glemt et par kodeord, når du vender tilbage efter ferien og tænder pc’en for første gang, så er det et tydeligt tegn på, at du har givet din hjerne en pause og har slappet ordentligt af i din sommerferie,« siger hun.