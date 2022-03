Oliver blev 21 år. Frederik blev 16.

I løbet af halvanden måned har to unge mænd mistet livet alt for tidligt i tragiske drukneulykker, hvor de faldt i vandet på vej hjem fra fest.

Og hvert år mister op mod to unge i alderen 15 til 25 år livet, fordi de drukner, mens de er påvirkede af alkohol.

Det fremgår af en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, der blev udgivet sidste år.

I rapporten har forskere kortlagt alkoholrelaterede dødsfald blandt unge i Danmark.

Rådet for Større Badesikkerhed fører statistik over drukneulykker på baggrund af presseklip, og formand Erik Bech fortæller, at faldulykker tegner sig for langt størstedelen af de tragiske dødsfald.

»Det, der fylder allermest i statistikkerne, er faldulykker. Altså folk, der falder utilsigtet i vand,« siger Erik Bech.

Han fortæller, at faldulykkerne i 2020 udgjorde 56 procent af alle fatale drukneulykker, mens det året før var 83 procent.

»At det var lavere i 2020, tror vi måske kan have noget at gøre med corona, fordi der var lockdown en stor del af året, og at der dermed var færre, som skulle hjem fra fest om natten,« forklarer Erik Bech.

Opgørelser fra rådet viser, at mænd er i langt større risiko for at drukne sammenlignet med kvinder.

»Det er helt gennemgående år efter år og årti efter årti. Det er 80 procent mænd og 20 procent kvinder,« siger Erik Bech.

Det betyder også, at Rådet for Større Badesikkerhed har et vigtigt råd til danskere, når de skal hjem om natten.

»Lad være med at gå hjem alene. En af grundene til at vi ser så stor en overrepræsentation af mænd er, at kvinder altid har været bedre til at følges med nogle, når de skal hjem om natten, mens mænd ofte går alene hjem.«

Rådet for Større Badesikkerhed fører også statistik over de danskere, der falder i vandet, men overlever, og kan se, at det forbedrer chancerne for at overleve markant, hvis man er sammen med andre.

Han fortæller, at det ikke kun er unge på vej hjem fra byen, der er i risiko for at falde i vandet og drukne.

Det gælder også danskere, der er på vej hjem i mørket fra natarbejde eller idræt.

»Hvis det er mørkt, og man er alene, så kan det være svært at se, hvor vandet er, og falder man i, er chancen for, at der er nogle, som opdager det, ikke ret stor,« siger Erik Bech.

Af samme årsag er der meget få faldulykker i vandet, der ender fatalt, når de sker om dagen.

Desværre er der ikke noget, som tyder på, at vi er blevet bedre til at forhindre, at danskerne falder i vandet og drukner.

»Det er en flad kurve, vi ser på år efter år,« fortæller Erik Bech.