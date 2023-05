Noget tyder på, at en seriekrænker kan være på spil i Esbjerg.

Onsdag kunne JydskeVestkysten fortælle, at en mørkklædt mand de seneste måneder har befamlet adskillige kvinder i byen.

Og nu kan politiet altså konstatere, at manden har slået til flere gange end først antaget.

Onsdag blev en kvinde gramset på numsen af en mand, der kørte forbi hende på en cykel.

Og tirsdag var det en 34-årig kvinde, som blev befamlet på numsen, da hun gik på en sti.

I april oplevede to kvinder at blive befamlet af en mand på et elløbehjul.

Men nu er der kommet yderligere ofre til politiets kendskab.

I kølvandet på JydskeVestkystens artikel har yderligere tre kvinder nemlig anmeldt lignende episoder til politiet.

»Vi arbejder ud fra, at der er tale om den samme gerningsmand. Manden kommer cyklende bagfra og klapper og beføler kvinderne på numsen. De nye sager er foregået i nogenlunde samme tidsrum tirsdag aften, og derfor efterforsker vi ud fra, at det er den samme mand,« siger politikommissær Ole Hillerup, der meget gerne se, at andre potentielle ofre henvender sig til politiet.

Politiet har beskrevet manden som værende iklædt sort tøj, sort kasket og hvide airpods.