Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

789 æsker ulovlig snus. 212 æsker tyggetobak og tobakssurrogater, som lever ikke op til reglerne. 89 æsker tyggetobak uden danske sundhedsadvarsler.

Det er indholdet af to store, sorte sække, som Københavns Politi har beslaglagt i forbindelse med et tilsyn i en kiosk.

De store mængder ulovlige produkter blev fundet fredag den 24. juni, da Sikkerhedsstyrelsen udførte alderskontrol i forhold til salg af alkohol og tobak til unge. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sikkerhedsstyrelsen.

Seks kiosker i Indre by i København var blevet udvalgt tilfældigt, og et par af stederne måtte Sikkerhedsstyrelsen tilkalde politiet, så de kunne beslaglægge det.

På billedet ses nogle af de varer, der er blevet beslaglagt i København. Foto: Sikkerhedsstyrelsen Vis mere På billedet ses nogle af de varer, der er blevet beslaglagt i København. Foto: Sikkerhedsstyrelsen

»På den måde kan vi være sikre på, at de er taget af markedet og ikke sættes til salg igen,« siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Søren Muff Assenholt.

Hos en anden kiosk måtte politiet også tilkaldes, da der blev fundet syv store flasker lattergas, der hver indeholdt 615 gram lattergas.

Desuden blev der funder 97 æsker snus og dusinvis af ulovlige tyggetobakprodukter.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen fandt man også flere »ulovligheder« de resterende fire steder. Det drejede sig om tobakssurrogater, der ikke levede op til reglerne, eller forhandling af e-cigaretter uden, at indehaveren var registeret til markedsføring.

Udstyr der kan ændre duft, smag eller røgudviklingsintensitet på tobaksvarer blev også fundet.

Indehaverne af kioskerne kan nu forvente et juridisk efterspil, siger Søren Muff Assenholt.

»Vi udstedte straksforbud mod forhandling af et eller flere produkter alle steder, så man må sige, at der desværre var fuld plade og mere til. Vi glæder os over det gode samarbejde med Københavns Politi, der hjalp med at beslaglægge mange af de ulovlige varer.«