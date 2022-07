Lyt til artiklen

Hvordan undgår man at falde for sommerens mange fristelser i form af pølser, is, rosévin med videre?

Hvem bedre at spørge end de nuværende deltagere i DRs program ‘Fede forhold’?

Signe og Jesper Krambech på henholdsvis 26 og 30 år har netop afsluttet optagelserne til programmet og skal for første gang i lang tid stå på egne ben uden et kamera i nakken til at filme hver en bid og kilo på vægten.

»Vi føler, vi er godt rustede til at kunne klare os alene,« siger Jesper Krambech, da B.T. fanger parret på telefonen i deres sommerferie.

Parret gemmer typisk de usunde sager til weekenden og spiser mere sundt i hverdagene sammenlignet med tidligere. Foto: Sanne Holmgaard Christophersen Vis mere Parret gemmer typisk de usunde sager til weekenden og spiser mere sundt i hverdagene sammenlignet med tidligere. Foto: Sanne Holmgaard Christophersen

De må ikke afsløre endnu, hvor mange kilo de hver især har tabt sig, fordi programmerne stadig kører på tv.

Men de kan afsløre så meget, at livsstilen er blevet en anden: De føler sig ikke længere oppustede, energiforladte og ugidelige, som de selv formulerer det.

Og sommeren, der godt kan være fyldt med mange fristelser, har de taget i stiv arm.

»Man skal da tænke over de uger og weekender, hvor man er inviteret til festligheder. Der skal man tage et aktivt valg om at tage de sundere alternativer og ikke bare tage et hovedspring i kagebordet,« siger Jesper Krambech.

»Jeg kan godt finde på at sige til Jesper, hvad jeg gør, inden vi tager af sted, et enkelt stykke er som regel rigeligt,« supplerer Signe Krambech.

Parret, der lige nu bor i Brejning syd for Vejle, har i disse dage travlt med at pakke deres bolig ned grundet flytning.

Derfor har sommerfristelserne ikke fyldt nær så meget, som de måske ville normalt.

Men det på trods deler Signe og Jesper gerne ud af deres bedste råd:

Tænk i alternativer. I stedet for at spise en flødeis, så tag for eksempel en sodavandsis.

Tænk over mængderne af mad og slik. Tag en portion i stedet for to eller tre. Nøjes med 100 gram bland selv-slik i stedet for 300-400 gram.

Undgå at slå dig selv i hovedet, hvis du spiser usundt en enkelt gang. Spis det, du har lyst til, men kom tilbage på sporet. Det er ikke en enkelt Magnum-is, der vælter læsset.

Skift nogle af produkterne ud med lightprodukter, det kan være dressing eller mayonnaise.

Spis de grove grøntsager, som for eksempel spidskål, det mætter mere og giver kroppen noget at arbejde med.

Parret har primært skruet på kosten i deres nye livsstil.

Motion har der endnu ikke været overskud og tid til at få ind i en travl hverdag som småbørnsfamilie.

»Der har vi ikke fundet en rytme, det kan være, det kommer en dag,« siger Signe Krambech.

Til gengæld er overskuddet blevet større til deres toårige søn, som nok kan mærke, at deres forældre ikke er så dovne mere, siger de selv.

Signe og Jesper Krambech bliver målt og vejet i løbet af eksperimentet. Foto: Sanne Holmgaard Christophersen Vis mere Signe og Jesper Krambech bliver målt og vejet i løbet af eksperimentet. Foto: Sanne Holmgaard Christophersen

»Der er kommet mere energi til at lege og tumle, når man kommer hjem efter en lang arbejdsdag,« siger Jesper Krambech.

Parret er enige om, at de nye vaner er kommet for at blive.

Og selvom det måske lyder banalt at tage mindre portioner og finde på alternativer til det usunde, så er det altså det, der har virket for netop dem:

»Der er ikke så meget hokuspokus i det. For os handler det ikke så meget om at tabe sig, men at være tilfreds med kroppen og have det godt. De principper vi følger nu, fungerer for os, og det kommer vi til at følge resten af livet,« siger Signe Krambech.