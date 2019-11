Samantha Wolf er stadig rystet over oplevelsen, hun fik søndag aften med sin kæreste og sine to hunde.

»Jeg synes ærlig talt, at det er forfærdeligt, at nogen kan finde på det,« siger hun.

Det var en af de sædvanlige gåture med sine to hunde lidt syd for byen Årslev på Midtfyn.

Hundene traskede afsted, som de plejer at gøre, når de bliver luftet. Men pludselig stak en af dem næsen ned i græsset.

»Man kan høre, at Puppy tygger på noget. Det knaser på en helt anderledes måde end normalt, så vi beslutter med det samme at undersøge det nærmere,« forklarer Samantha Wolf til B.T..

Da de kommer tættere på, får både Samantha og kæresten et stort chok.

»Der ligger en masse Pinex-piller i græsset, og det er også dem, som vores hund pludselig har i munden.«

Først bliver Samantha og kæresten grebet af panik. De aner ikke, hvor mange piller hunden ‘Puppy’ nåede at spise, før de fik stoppet den.

Ejerne tænkte med det samme, om deres hund kunne risikere at dø på grund af pillerne.

De skynder sig derfor hjem og ringer til dyrlægen, der beder dem om at holde øje med hunden de næste timer.

»I de efterfølgende timer sad vi bare og stirrede på hende, men hun virkede relativt upåvirket. Hun var bare lidt træt og sløv,« forklarer Samantha Wolf.

»Det næste, man bliver grebet af, efter panikken har lagt sig, er raseriet. Hvem fanden kan finde på sådan noget?«

Samantha Wolf sender sin kæreste ud for at fjerne de andre piller, inden det går ud over andre dyr i området. De ved, at der bliver luftet andre hunde på den vej, og der er også vilde dyr.

Han finder på en lang strækning en god håndfuld piller, og der ligger også kødpålæg, som må formodes at skulle tiltrække dyr til at spise pillerne.

»Jeg fatter simpelthen ikke logikken bag det. Der var utrolig mange piller på det stykke. De lå nærmest på en række,« siger Samantha Wolf.

Hun siger også, at andre dyr kan have været der i løbet af natten og måske spist nogle af pillerne.

»Jeg tænker, at drengestregernes formål har været, at nogle dyr skulle spise det. Og det er bare ikke til at forstå, at nogen vil udsætte mine hunde og andre dyr for fare,« siger Samantha Wolf.

Hun besluttede sig med det samme for at skrive et rasende facebookopslag om oplevelserne. Det blev dog fjernet igen, fordi hun erkendte, at det måske lige var i overkanten.

Men det næste facebookopslag fik også masser af opmærksomhed, selvom der blev sparet på versalerne.

»Der er rigtig mange, som har oplevet noget lignende, hvad jeg oplevede. Folk har set mad blive smidt med skruer og andre farlige ting i det. Det er skræmmende,« siger Samantha Wolf.

»Vi hørte også i opgangen, at nogen havde fundet en udhulet ost med en masse piller i på samme vej, som vi gjorde det.«

»Vi flyttede hertil landet på grund af freden, men nu skal man gå og holde øje med sådan nogle ting. Det er forfærdeligt,« siger hun.

Samantha Wolf siger, at hun har meldt det til politiet.