Der skal sælges færre cigaretter, hvis det står til regeringen, men det bliver ikke uden kamp fra tobaksproducenterne.

28 i stedet for 20 – så mange cigaretter har tobaksproducenten Japan Tabacco International (JTI) puttet i pakkerne. Det gælder mærkerne Winston Red- og Blue 100, skriver DR.

På den måde vil kunderne opleve at få en mængderabat på cirka to kroner per pakke.

Hos Kræftens Bekæmpelse mener de, at salgstricket er en modreaktion på, at tobaksprodukterne i butikkerne skal skjules for kunderne. Et trick, der ifølge dem kan føre til at folk kommer til at ryge lidt mere end ellers.

Kunderne søger derhen, hvor cigaretterne er billigst. Per Larsen (K), Sundhedsordfører, Det Konservative Folkeparti

Sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti hilser heller ikke mængderabatten velkommen.

»Cigaretter og tobak er enormt prisfølsomt, kunderne søger derhen, hvor cigaretterne er billigst, og vi ved, at prisen er meget afgørende for, om børn og unge kommer til at ryge. Selv en lille prisnedsættelse kan være afgørende for, om børn begynder at ryge,« siger Per Larsen (K), sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti.

Hos tobaksproducenten TJI Danmark, mener de ikke, at forbrugeren vil opnå den helt store besparelse, men at der er produktionsmæssige fordele.

»Kort sagt, er de billigere at producere. Winston Red med 26 stk. blev lanceret I Danmark allerede for to år siden, men er fra januar 2021 blevet erstattet med 28 stk. pakken, en beslutning, der var drevet af produktionshensyn snarere end kommercielle hensyn,« siger TJI Danmark i et skriftligt svar til B.T.

»I de fleste tilfælde vil forbrugerne også opleve en billigere pris, når de køber en ekstra stor pakke med andre forbrugsvarer, men prisen pr. cigaret i pakken med 28 stk. er forblevet den samme som i pakken med 26 stk., mens forbrugeren omvendt vil opleve at skulle have flere penge op af lommen, da prisen på pakken er steget fra 63 DKK til 68 DKK.«

Dog burde en pakke med 28 cigaretter koste 77 kroner, hvis den skulle leve op til politikernes forventninger. Derfor er der stadig penge at spare.

1. april 2020 steg cigaretpriserne i gennemsnit til 55 kroner. 1. januar 2022 skal prisen hæves til 60 kroner.