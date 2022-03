Den svenske ejendomsgigant Heimstaden vil alligevel ikke købe det skandaleramte Njals Tårn på Amager.

For den købsaftale, der ellers blev underskrevet i 2017, blev allerede annulleret i sommer sidste år. Det bekræfter begge parter nu.

Både Heimstaden, der skulle have købt Njals Tårn, og Bach Gruppen, der er bygherre, er enige om at skrotte købsaftalen. Det skriver Licitationen.

'Det er korrekt, at Heimstaden og Bach Gruppen er blevet enige om at ophæve købet i overensstemmelse med bestemmelser i aftalegrundlaget om forsinkelse. Derudover har vi ikke mulighed for at kommentere sagen,' skriver Heimstadens kommunikations- og public affairs-chef Christian Dreyer i en mail.

Hvem der først tog initiativ til at annullere aftalen, har Heimstaden ikke lyst til at oplyse. Hvad, der ligger til grund for ophævelsen af overtagelseskontrakten, fremgår heller ikke.

Men byggeriet har som nævnt ikke ligefrem været en succes.

I september 2020 krævede Københavns Kommune det 86 meter høje byggeri sat på pause, fordi fundamentets beton er af for lav kvalitet og ikke kunne bære tårnet. Ifølge kommunen frygter man dog ikke, at det styrter sammen.

Derudover er det også kommet frem, at højhusets bærende søjler også volder problemer.