Lige nu er tusindvis af lækkede og hackede konti til streamingtjenester til salg på diverse handelssider. Det skriver PrivacySharks.

På siderne sælges privatpersoners logins til streamingtjenester, der tæller alt fra TV 2 Play til Disney+, til markant lavere priser, end hvad udbyderne selv opkræver.

Der er dog blot det men, at de mange logins enten er blevet lækket eller hacket, og det betyder derfor også, at hackere har adgang til en lang række personlige oplysninger fra de pågældende konti.

Ifølge PrivacySharks foregår salget af de mange streamingskonti gennem den internationale handelsside ‘Shoppy’, som har ry for at være et sted, hvor der i forvejen forhandles et utal af ulovlige varer. Her har hackere nemlig mulighed for at oprette webshops, uden at der er krav på, at man skal verificeres som sælger.

Streamingtjenesterne udbydes på handelssiden 'Shoppy', som i forvejen er kendt for at være en side, hvor der forhandles mange ulovlige varer. Foto: PrivacySharks Vis mere Streamingtjenesterne udbydes på handelssiden 'Shoppy', som i forvejen er kendt for at være en side, hvor der forhandles mange ulovlige varer. Foto: PrivacySharks

Det er ikke første gang, at logins til streamingtjenester er blevet hacket og efterfølgende blevet solgt til lavere beløb.

Men det er ikke set før nu, at danske TV 2 Play-konti er havnet i hackerforums.

PrivacySharks har derfor været i kontakt med én af sælgerne, og ifølge sælgeren er der allerede blevet solgt flere tusinde TV 2 Play-konti til både svenske, danske og norske købere inden for ganske kort tid.

Her ses samtalen mellem sælgeren og PrivacySharks via. Telegram. Foto: PrivacySharks Vis mere Her ses samtalen mellem sælgeren og PrivacySharks via. Telegram. Foto: PrivacySharks

De oplyser desuden, at der i øjeblikket er over 2.000 hackede eller lækkede TV 2 Play-konti i omløb, og at der kan anmodes om flere, hvis det ønskes.

For at undgå at private logins udbydes til salg på nettet, opfordrer PrivacySharks til, at man skifter sit kodeord hyppigt og holder øje med, at ens e-mailadresse ikke tidligere har været lækket.

Helt specifikt for logins til TV 2 Play kan man desuden administrere sine enheder og på den måde fjerne dem, der ikke benyttes aktivt.

Både B.T. og PrivacySharks har forsøgt at få en kommentar fra TV 2, men de oplyser blot, at de ikke kender noget til sagen, og at de vil undersøge det nærmere.