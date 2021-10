Riiing.

Det er efterårsferie, og telefonen ringer endnu en gang hos Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812. Igen er meldingen den samme:

»Vi har set en sæl ligge helt alene på stranden.«

Årsag?

I skolernes efterårsferie har mange danskere tid til at gå en tur på stranden, og derfor bemærkes det, at der ofte ligger sæler helt alene i sandet.

Helt konkret stiger antallet af henvendelser om sæler til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 i gennemsnit med 116 procent i uge 42 i forhold til uge 41 og uge 43, skriver Dyrenes Beskyttelse på deres hjemmeside.

Det svarer til en fordobling af henvendelser i skolernes efterårsferie i forhold til ugerne før og efter.

»Det er tydeligt at mærke på telefonerne, at skolerne har ferie. Folk har tid til at gå en tur på stranden, og her spotter de ofte sæler. Når sælerne ligger helt alene midt på stranden tror mange at de er i nød, eftersom de er der helt alene. Hvis man ser en sæl, er det vigtigste at holde god afstand. Sæler er vilde dyr, der finder det truende, hvis et menneske nærmer sig,« siger Camilla Jensen, der er leder af Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812.