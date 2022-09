Lyt til artiklen

En legeplads i Uldum i Østjylland er blevet skåret til pindebrænde.

Og gerningsmændene er ikke hvem som helst.

Det har nemlig vist sig, at det er selveste Hedensted Kommune, der har fjernet legeredskaberne.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Da borgere klagede over for højt græs på et areal ved Lilleåens bred i Uldum, var kommunen hurtig til at tage affære.

Desværre for børn og barnlige sjæle i Uldum også lidt FOR hurtige.

I stedet for blot at slå græsset på legepladsen, rykkede arbejdsmændene nemlig ud med store maskiner og fjernede legeredskaberne.

Det kommer bag på formanden for Uldum Fællesråd, Jesper Hammer, som selv har været med til at samle de 75.000 kroner, som legepladsen kostede.

Kommunens chef for Natur, vej og anlæg, Michael Laursen, erkender, at der er sket en fejl, som han beklager.

Han forklarer, at der skete en misforståelse, da borgere i løbet af sommeren kontaktede kommunen og klagede over, at græsset ikke blev slået.

»Da vi har et princip om, at vi piller legeredskaber, der ikke bliver vedligeholdt ned, bestilte medarbejderen Materialegården til at fjerne det. Det er selvfølgelig ærgerligt, at stedet ikke er registreret, og at vi ikke får tjekket ordentligt op på tingene, for selvfølgelig skulle det ikke have været fjernet. Men vi har ansvaret for rigtig mange arealer, og det er hvad, der kan ske, når man forsøger at handle hurtigt,« siger Michael Laursen til Vejle Amts Folkeblad.

Hedensted Kommune vil nu forsøge at få deres ansvarsforsikring til at dække for uheldet.

Når der igen står legeredskaber på området, vil Uldum Fællesråd sørge for at sætte et skilt op, som tydeligt viser, hvem der har ansvar for pladsen.