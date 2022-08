Lyt til artiklen

Nordea har ikke gode nyheder om boligmarkedet.

Renterne kommer til at stige igen, lyder det fra chefanalytiker Jan Størup Nielsen.

»Efter vores vurdering har de seneste måneders rentefald været for kraftige, da det bygger på et for pessimistisk syn på den økonomiske aktivitet og en for optimistisk opfattelse af, at centralbankerne snart er færdige med at stramme pengepolitikken,« vurderer han ifølge i en ny renteprognose:

»Set i det lys forventer vi også, at det opadgående pres på renterne vender tilbage ind i efteråret.«

Renten er ellers faldet voldsomt i de seneste måneder – også på statsobligationer – som følge af frygten for en hård økonomiske opbremsning i kølvandet på krigen i Ukraine, der har sendt inflationen rekordhøjt i vejret.

Det har centralbankerne i både EU og USA forsøgt at afbøde ved at hævet renterne.

Hos Nordea mener man dog, at de centralbankerne kommer til at stramme pengepolitikken mere og i længere tid, end markedet aktuelt regner med.

»Der er dog også en klar tendens til, at prisstigningerne spreder sig til stadig flere varegrupper og serviceydelser. En del af den udvikling kan forklares med markant højere fragtomkostninger, i kombination med at stigende råvarepriser forplanter sig til forbrugerne,« lyder det fra chefanalytiker Jan Størup Nielsen:

»Det vil medvirke til at fastholde inflationen på et forholdsvist højt niveau i en længere periode fremover.«

Det lyder dog videre, at specielt den amerikanske centralbank allerede i midten af næste år skal til at sætte renten ned igen. Det samme vurderes at ville ske i Den Europæiske Centralbank.