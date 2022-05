To piller, to gange om dagen i fem dage. Og så er der 89 procent reduceret risiko for at dø af coronavirus.

Nu kommer et af de mest effektive lægemidler mod coronavirus til Danmark. Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Undersøgelser viser at lægemidlet, kaldet Paxlovid, blandt andet kraftigt reducerer risikoen for hospitalsindlæggelse og død.

Pillen er udviklet af Pfizer, som også har leveret vacciner til Danmark. Pillen var færdig og klar tilbage i november 2021 – for et halvt år siden.

Og i januar blev den godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Det har undret Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, at danskerne ikke har haft adgang til lægemidlet. Derfor har han udbedt svar fra sundhedsministeren.

Lægemidlet Paxlovid består af to forskellige tabletter. Foto: Fabian Sommer/picture-alliance/dpa/AP Images

Siden godkendelsen af pillen skønner Statens Serum Institut, at mere end 1.500 danskere er døde af coronavirus.

I et svar til Per Larsen, siger Heunicke: »Når det kommer til Paxlovid, skal man huske på, at der generelt har været en begrænset mængde tilgængeligt, hvilket – som vi også tidligere har oplevet under pandemien – påvirker de forhandlingsmuligheder, vi har,« og tilføjer, at en fælleseuropæisk aftale om lægemidlet sandsynligvis vil falde på plads denne måned.

Den store udfordring med indkøbet af lægemidlet har været, at Danmark sammen med andre europæiske lande har ladt EU håndtere indkøbet.

Og det gik tilsyneladende i hårknude, men nu mener Heunicke altså, at en aftale er tæt på at falde på plads.

Behandlingen med Paxlovid er i Danmark tiltænkt særligt udsatte befolkningsgrupper, og vil blive givet i starten af et sygdomsforløb med coronavirus.