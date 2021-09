Du skal lige tænke dig om en ekstra gang, hvis du har modtaget en e-mail, hvor der står 'Digitaliseringstyrelsen' i afsenderfeltet.

I øjeblikket florerer der nemlig en hel del falske e-mails, hvor svindlere udgiver sig for at være fra Digitaliseringsstyrelsen, men det eneste, de prøver på, er at opsnappe folks nøglekort og personlige oplysninger.

I e-mailen bliver man bedt om at aktivere sit 'ID' ved at trykke på et link, men her er det vigtigt, at ser bort fra det, for selv om ordlyden virker oprigtig, vil styrelsen aldrig sende sådan en mail.

Det fortæller Sara Price, som er pressechef hos Digitaliseringsstyrelsen, til B.T.

»Vi (Digitaliseringsstyrelsen, red.) vil aldrig bede om personlige oplysninger, koder eller billeder af nøglekort på den måde. Vi kontakter folk via deres digitale postkasse og ikke over ens private mailadresse.«

Digitaliseringsstyrelsen er derfor også opmærksomme på problemet, og i går, tirsdag, kontaktede de Nets for at lukke linket fra mailen ned.

Sådan spotter du en falsk e-mail Digitaliseringsstyrelsen udsender aldrig officielle henvendelser til borgerne via borgernes private mailadresser – sådanne henvendelser vil altid blive sendt via Digital Post. Hvis linket i mailen ser mærkeligt ud. Hvus url’en på den falske e-boks-side ser mærkelig ud.



Kilde: Digitaliseringsstyrelsen.

Styrelsen forklarer da også, at der nok er en helt speciel årsag til, at de mange phishingangreb er i omløb lige nu.

»Inden længe skal NemID overgå til MitID, og det har flere desværre fundet ud af kan være en vej til nye phishingangreb,« fortæller Sara Price til B.T.

Styrelsen opfordrer derfor også til, at man tænker sig om en ekstra gang, inden man reagerer, og de påpeger, at man aldrig skal klikke på linket, men derimod bare slette beskeden.

Er du ved en fejl kommet til at trykke på linket, eller har du mistanke om identitetstyveri, kan du kontakte Digitaliseringsstyrelsens nyoprettede hotline på 33 98 00 98.