Flere steder i landet har man fundet coliforme bakterier i vandet, så man er nødsaget til at koge vandet.

Først var det i Aalborg Kommune, men nu har man også fundet spor af bakterierne på Nordfyn.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Det er i området omkring Krogsbølle, at man siden torsdag har været nødsaget til at koge drikkevandet i husstande og virksomheder.

Ifølge formanden for Nordfyns Vandværk, Søren Vindfeld Nielsen, har man fundet de coliforme bakterier i rentvandstankene.

»Der er ikke fundet noget i selve boringerne, og det er først i rentvandstankene, der er fundet et højere indhold af bakterier, så nu har vi sat et UV-filter på afgangsvandet, mens der bliver arbejdet på at lokalisere fejlen,« fortæller vandværksformanden og fortsætter:

»Det fysiske arbejde med at undersøge tankene starter på mandag, og vi skal nok give besked, lige så snart Styrelsen for Patientsikkerhed kan ophæve kogepåbuddet.«

Coliforme bakterier er ikke det samme som E.coli bakterier.

I stedet kan de coliforme bakterier været et tegn på en utæthed, hvor vandværksvandet kan komme i kontakt med jord eller overfladevand.