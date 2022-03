Flere danskere er i disse dage på jagt efter noget helt særligt at putte i munden, efter krigen er brudt ud i Ukraine.

Jodtabletter.

Faktisk i så stort omfang, at der ikke er flere på hylderne hverken online eller fysisk i landets Matas-butikker.

Det fortæller Matas’ kommunikationschef Klaus Fridorf:

»Der er totalt udsolgt. På dagen, hvor Rusland gik ind i Ukraine og særligt søndag, eksploderede salget fuldstændig,« siger han.

Normalt sælger de en til tre pakker om dagen, men de seneste døgn er salget 100-doblet, fortæller Klaus Fridorf.

Apotekerforeningen skriver i en mail til B.T, at de har oplevet en øget efterspørgsel på jod på grund af den aktuelle situation i Ukraine.

B.T. har talt med seks store apoteker i København, Aalborg, Aarhus og Odense, der alle beretter om øget efterspørgsel på jod de seneste dage. Men de danske apoteker ligger slet ikke inde med jodtabletter.

Det gør apotekerne i Norge og Finland derimod. Og især apoteker rundt om i Norge melder også udsolgt i de her dage.

På den danske beredskabsstyrelses hjemmeside står der, at man kan beskytte sig mod radioaktive stråler ved at indtage jodtabletter.

Der står dog også, at det frarådes at købe og indtage jodtabletter, medmindre myndighederne specifikt har anbefalet det.

Og det anbefaler myndighederne i Danmark altså ikke.

Sektionsleder i Sundhedsstyrelsens strålebeskyttelse, Kresten Breddam, fortæller, det er vigtigt at fastslå, at der ikke er grund til at tage jodtabletter i Danmark – heller ikke, hvis der kom et eventuelt radioaktivt udslip i Ukraine.

»Der er ganske enkelt for stor afstand til, at et udslip kan medføre sundhedsfare i Danmark. Jodtabletter er kun relevante, hvis man opholder sig tæt på et udslip.«