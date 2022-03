Der er nu danske branddragter og brandhjelme på vej til det krigsramte Ukraine.

Det har to frivillige brandmænd i Odense sørget for.

»Vores frivillige Per og Oskar brugte spontant nogle timer i weekenden på at tage køreturen fra Odense til Haderslev for at aflevere donationen til Beredskabsstyrelsen,« skriver Beredskab Fyn i en pressemeddelelse.

Det er på baggrund af en henvendelse fra de ukrainske myndigheder til Beredskabsstyrelsen, at blandt andet Beredskab Fyn og andre kommunale redningstjenester har fundet materiel frem til det hårdtprøvede brandfolk i Ukraine.

Beredskab Fyn bidrager med otte komplette sæt.

Sættene består af brandjakker, brandbukser, og brandhjelme.

Ifølge Beredskab Fyn, så skulle alle delene være helt nye og fuldt indsatsduelige.

Det er Beredskabsstyrelsen, der koordinerer indsamlingen og den efterfølgende forsendelse til Ukraine.