Det er dyrt at renovere huset eller lejligheden i øjeblikket.

Ja, det er faktisk rekorddyrt.

Sådan lyder det fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Ifølge en analyse fra brancheorganisationen har priserne på byggematerialer her i Danmark aldrig været højere, end de er netop nu.

Ja, byggematerialerne er ifølge SMVdanmark blevet hele 20 procent dyrere på blot to år.

Og det er ikke den eneste dårlige nyhed til de danske husejere.

SMVdanmarks cheføkonom Martin Kyed forventer nemlig, at de højere priser er kommet for at blive.

»Trods prisrekorden virker det som om, niveauet har fundet et nærmest stabilt leje. Og der er stadig høj aktivitet i dele af byggebranchen, så jeg ser ikke billigere materialer for mig. Det er faktisk intet, der peger i den retning,« siger han i en pressemeddelelse.

Eksempelvis er priserne på cement ifølge SMVdanmark steget med 20 procent, mens sten og beton er blevet 13 procent dyrere alene det seneste år – og det sker endda efter at priserne fik et ordentligt nøk opad i 2021.

Men hvorfor er priserne på byggematerialer løbet løbsk?

Ifølge Martin Kyed er der især to årsager:

»Grundlæggende skyldes det enorme prishop, at der under corona blev pumpet flere penge ud i økonomien, og da rejser og restaurantbesøg ovenikøbet blev forhindret, så blev der – populært sagt – i stedet bygget nye køkkener og carporte. Da lagrene af byggematerialer blev brugt op, så begyndte prispresset for alvor,« siger han.

Martin Kyed tilføjer at regningen for prisstigningerne ender hos forbrugerne.