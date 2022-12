Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis du har planer om at erstatte den mørke tid i Danmark med en solrig ferie på Bali, så kan det godt betale sig at læse med her.

Lige nu florerer der nemlig et såkaldt 'Bali-svindelnummer.'

Det skriver det australske medie news.com, der har talt med flere rejsende fra netop Australien, der er stødt på fidusen.

Og er du ikke opmærksom, kan det altså koste dig dyrt.

Som en del af fidusen lægger svindlerne fremmede valuta på bordet, beder dig forklare valutaen og se på andre slags. Og mens du taler og bliver distraheret, forsøger svindlerne af tage dine ejendele.

Noget, som en kilde, news.com har talt med, oplevede i det populære strandområde Legian.

»I går var jeg i en bar på Legian, og et ældre indisk par lagde pengesedler på vores bord og bad mig forklare, hvor meget det var,« forklarer hun.

Og mens dette foregik, stod hustruen og havde øje på vennernes håndtaske. Heldigvis for den australske kvinde, opfangede hun, hvad der skete og fik råbt om hjælp fra vagter.

Ifølge news.com har 'Bali-fidusen' fundet sted over en længere periode.