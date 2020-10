Coronasmitten har endnu en gang aflyst det sociale liv i Danmark. Forsamlingsforbud for mere end 10 personer, lukning af nattelivet og ingen salg af alkohol efter klokken 22.

Men for SF er regeringens hammer ikke nok. Støttepartiet vil nu have regeringen til også at inkludere skoler, daginstitutioner og ældrepleje under forsamlingsrestriktionerne.

Det vil i praksis betyde, at skoleklasser eller børnehavestuer skal være isolerede og ikke må være i kontakt med andre på skolen eller daginstitutionen.

»Vi ser, at skoler og efterskoler sender hele klasser og årgange hjem efter et smittetilfælde. Det burde slet ikke være nødvendigt, hvis vi havde forsamlingsrestriktioner på skoler og daginstitutioner, så ikke alle kunne omgås hinanden. Derfor er det vores klare opfordring til statsministeren,« siger SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

Flere skoler har de seneste dage har sendt hele årgange eller alle elever hjem, fordi der er udbrudt coronasmitte på skolen. Det gælder bl.a. Marselisborg Gymnasium i Aarhus og Løkken Skole i Nordjylland.

Men hvis der kun må være 10 personer i et klasseværelse, kan hele klassen jo ikke være til stede. Skal nogle elever så sendes hjem?

»Det behøver ikke at være en grænse på 10 personer som i offentligheden. Jeg tænker, at en klasse eller en børnehavestue skal isolere sig fra de andre, og det samme gælder lærerne eller pædagogerne. Vi skal have skabt klynger, som ikke har kontakt med hinanden,« siger Kirsten Normann Andersen.

Men det er langtfra sikkert, at institutioner, skoler og plejehjem har personale til at isolere sig i klynger?

»Nej, men det første, man kan gøre, er at fastansætte de mange vikarer, som arbejder på mange plejecentre eller institutioner. Det handler om, at så få personer har kontakt med hinanden.«

Hvis ikke skoler og institutioner kan leve op til de meget stramme krav, som I foreslår, må de vel sende børnene hjem?

»Ja, det er en risiko. Især i København, hvor lokalerne ofte er trange. Men lad os nu ikke fokusere på de steder, hvor det er svært at overholde forsamlingsrestriktionerne, for mange steder kan det lade sig gøre. Og så må vi finde en løsning de steder, hvor det kniber med pladsen.«

Både skoler, plejecentre og daginstitutioner lever i dag op til en række krav fra sundhedsmyndighederne. Forældre må i mange tilfælde aflevere børnene udenfor, ligesom alle sociale arrangementer er aflyst.

Men selv om regeringen og sundhedsmyndighederne har strammet skruen, vil SF altså stramme den en omgang mere.

»Jeg forstår slet ikke, hvorfor regeringen ikke skærper kravene endnu mere på de steder, hvor mange mennesker mødes i hverdagen. Vi ser netop, at skoler, plejehjem og daginstitutioner er steder, hvor smitten spreder sig, og smittekæder opstår,« siger Kirsten Normann Andersen.

Da Mette Frederiksen i fredags varslede forsamlingsforbuddet på højst 10 personer, blev bl.a. arbejdspladser, sygehuse, skoler, daginstitutioner og ældreplejen undtaget.

»For at noget kan være åbent, er der noget andet, som skal lukke. Fra regeringens side prioriterer vi at holde virksomheder, arbejdspladser, skoler, uddannelser og daginstitutioner i gang,« sagde statsministeren.