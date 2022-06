Lyt til artiklen

Det er nok kun de mest optimistiske nej-sigere, der har lagt champagne på køl med henblik på fejring af det kommende valgresultat.

Ja-siden har nemlig hele valgkampen set ud til at vinde, og det samme gør sig gældende 1. juni. En af dem, der har investeret mest i et nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet, er rigmanden Søren Toft-Jensen.

Han har sammen med kommunikationsfirmaet The Brand Agency lavet en kampagne for et klart nej til at afskaffe forbeholdet. Trods de kedelige prognoser holder Søren Toft-Jensen fast.

»Jeg håber stadig, men du har ret, det ser ikke ud til at gå vores vej,« siger han til B.T. på dagen for afstemningen.

72-årige Søren Toft Jensen er milliardær og skabte sin formue på at sælge reservedele til biler. Han har som minimum brugt 60.000 kroner på at give kampagnen luft under vingerne på Facebook.

Der har over 575.000 danskere set videoerne. Men da B.T. spørger, hvad hele kampagnen har kostet, ler Toft-Jensen og fortæller, at det er mellem ham og The Brand Agency.

Til spørgsmålet om, hvorfor Søren Toft Jensen vælger at bruge sine egne penge på kampagnen, lyder det kækt:

»Jamen, det er den mulighed, man har, for man kan ikke bruge virksomhedens.«

Men det er nok de færreste, der selvom de går op i at få et nej i afstemning, tager den private pengepung frem?

»Det er nok rigtigt, men det er jo derfor, jeg prøver at hjælpe dem,« siger Toft-Jensen, der tidligere har fortalt B.T., at kampagnen »kommer til at løbe op i flere hundrede tusinde kroner.«

Søren Toft-Jensen har flere gange ført private kampagner i forbindelse med folkeafstemninger.

Søren Toft-Jensen, 72 år og milliardær. Foto: Pressefoto Vis mere Søren Toft-Jensen, 72 år og milliardær. Foto: Pressefoto

Det gjorde han også ved folkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015, hvor han kæmpede for at bevare forbeholdet, og ved folketingsvalget i 2019 stod han bag en storstilet kampagne, hvor han opfordrede vælgerne til at stemme nogle friske kræfter ind i Folketinget.

I denne sag handler det især om, at Toft-Jensen mener, at Nato skal prioriteres, og at det ifølge ham ikke kan lade sig gøre, hvis der også skal bruges penge på EU-missioner.

»Det er risikabelt for os. For hvor længe kan vi få NATOs beskyttelse uden at bidrage det, vi skal?«

Men hvis det bliver et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, er vi stadig ikke tvunget til at deltage i missioner. Vi har tværtimod vetoret, og hvis en mission bliver stemt igennem, bestemmer vi selv, hvad vi vil støtte med. Er det så ikke op til politikerne at prioritere?

»Du har sikkert set, hvordan det går, når EU spørger os om noget. Til at begynde med siger Mette Frederiksen, at vi ikke skal betale mere til EUs budget. Når hun så kommer derned, får piben en anden lyd,« lyder det fra Toft-Jensen.

Søren Toft-Jensen understreger, at kampagnen er partipolitisk neutral, at han ikke er medlem af noget politisk parti, og at han i øvrigt føler sig politisk hjemløs, når han skal stemme ved næste folketingsvalg.