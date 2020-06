Danmark skal håndtere en anden coronabølge med færrest mulige menneskelige omkostninger, mener De Radikale.

De Radikale vil have nedsat en hurtigtarbejdende kommission, der skal undersøge, hvordan Danmark kan håndtere en eventuel anden bølge af udbrud af coronavirus med så lidt social isolation af udsatte risikogrupper, som det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det oplyser partiets sundheds- og ældreordfører, Stinus Lindgren.

Han mener, at regeringen og myndighederne handlede rigtigt, da de i marts lukkede "resolut" ned for store dele af det danske samfund.

Men ifølge Stinus Lindgren var prisen også en høj grad af social isolation og andre omkostninger for særligt udsatte grupper - en pris, som en kommission altså skal undersøge, hvordan kan blive mindst mulig.

- Jeg vil rigtig gerne have en gruppe, der er sammensat bredt, og som kigger ud i Danmark - men også gerne uden for landets grænser - for at indsamle erfaringer om, hvordan man har håndteret epidemien, og hvordan man har beskyttet de ældre og kronikere på en måde, hvor de ikke har siddet spærret inde i måneder.

- Vi skal simpelthen undgå den situation en gang til, siger Stinus Lindgren.

Han peger på, at det både kan være råd til, hvordan man minimerer smitterisiko fra personale, men også helt lavpraktiske forslag til hvordan besøg bedst muligt kan afvikles.

- Ved første bølge vidste vi ikke, hvad vi stod overfor. Vi handlede meget resolut og meget hårdt. Det mener jeg stadigvæk, var fuldt ud forsvarligt, siger Stinus Lindgren.

- Nu står vi et andet sted. Vi ved mere om sygdommen. Vi har testkapaciteten oppe at stå. Vi har værnemidler.

- Derfor er vi nødt til at tænke mere menneskeligt og socialt, mener han.

/ritzau/