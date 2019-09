Ret til tidlig pension kan indføres allerede i denne valgperiode, siger beskæftigelsesministeren.

Regeringen forsøger at fjerne en stor sten på vejen mod at levere det store valgløfte om at indføre en ret til tidlig tilbagetrækning for danskere, der har været mange år på arbejdsmarkedet.

Tidligere har det ikke været muligt, men nu kan tidlig tilbagetrækning godt lade sig gøre, lyder det i et notat udarbejdet af embedsværk.

Det skriver Jyllands-Posten.

Siden valget har et folketingsflertal oppositionen og De Radikale afvist, at tidlig pension kan indføres i denne valgperiode. Det vil være i strid med det politiske forlig, der betyder, at pensionsalderen stiger og er ens for alle, lyder det.

Men nu lyder vurderingen fra embedsværket, at det ikke strider med forliget.

På den baggrund vil regeringen næste år fremlægge og forhandle en konkret model, som kan træde i kraft i denne valgperiode, der slutter senest i juni 2023, skriver Jyllands-Posten.

- Det er, hvad vi går efter. Vi arbejder stadig på modellen, og der er ingen grund til at negligere, at der er masser af svære valg i det. Men det kan løses.

- Der er ikke nogen forligsjura, der tilsiger, at det ikke kan lade sig gøre, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til avisen.

Flemming Juul Christiansen, lektor ved Roskilde Universitet, er enig i den nye vurdering fra embedsværket.

- Der er et manøvrerum for at gøre noget inden for forliget for eksempel indføre en ny pensionsordning eller en anden type ydelse, siger han.

Det nye notat er designet til at lægge pres på Dansk Folkeparti (DF), skriver Jyllands-Posten.

DF går ind for en differentieret pensionsalder, men læser forliget sådan, at det først kan træde i kraft efter et valg, medmindre alle forligspartier enes.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl vil se et konkret forslag, før han tager stilling til, om DF kan støtte det.

