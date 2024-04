Miljøminister Magnus Heunicke (S) er blevet indkaldt til hastesamråd.

»Det her er dybt, dybt alvorligt,« skriver Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, på det sociale medie X.

Det er ham og Enhedslisten, som har indkaldt ministeren til hastesamrådet om udledning af giftigt spildevand.

Det sker efter DRs historier om virksomheder, som har udledt giftigt spildevand i danske farvande i årevis – uden at Miljøministeriet har grebet ind.

Konkret handler det om, at virksomheder som Cheminova, der producerer blandt andet pesticider, har fået lov til at udlede stoffer i havområder, der i forvejen var forurenede – selvom det er i strid med EU-lovgivningen.

»Man har bevidst diskuteret, hvordan man kunne sikre, at nogle virksomheder kunne fortsætte med at udlede som hidtil, på trods af at man vidste, at det var i strid med EU-lovgivningen,« siger Ellen Margrethe Basse, der er professor emerita ved Aarhus Universitet med speciale i miljøret, til DR.

Søndag ønskede Magnus Heunicke ikke at kommentere sagen over for DR.

»Han (miljøministeren, red.) kan afvise at stille op til interview. Men han kan ikke afvise at møde op i samråd,« lyder det på X fra Pelle Dragsted.

Samråd er udvalgsmøder, hvor en minister møder op og svarer mundtligt på et eller flere samrådsspørgsmål.

Udvalgene kan selv bestemme, om de vil holde et åbent eller et lukket samråd, men typisk er samrådene åbne for offentligheden i modsætning til normale udvalgsmøder.