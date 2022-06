Lyt til artiklen

Det har kostet de danske skatteborgere cirka 126.000 kroner, at man i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ikke har fået refusion fra EU for rejser, hvor klimaminister Dan Jørgensen har rejst til EU-møder.

Det fremgår af en aktindsigt, B.T. har fået.

Ministeriet forklarer, at miseren skyldes en ‘beklagelig medarbejderfejl’.

Efter B.T.s henvendelse har ministeriet undersøgt muligheden for at få refunderet rejseudgifterne på bagkant.

Det er dog ikke muligt, oplyser Udenrigsministeriet.

Ministerierne har ellers pligt til at få rejseudgifterne refunderet fra EU, så de danske skatteydere ikke skal hænge på regningen.

Men det er netop, hvad der er sket her.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, at også Udenrigsministeriet heller ikke fik søgt om refusion for Jeppe Kofods EU-rejser i privatfly i 2019 og 2020. Det kostede statskassen mindst 567.591 kroner.

Per Nikolaj Bukh, der er professor i offentlig økonomistyring ved Aalborg Universitet, kalder fejlen i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for ærgerlig.

»Må sådan noget ske? I princippet nej. Man har en pligt som offentlig myndighed til at søge refusionen, fordi man skal være sparsommelig.«

Ud fra gængse forvaltningsprincipper skal ministeriet søge refusion, hvis det er berettiget til det. Det betyder også, at man som offentlig myndighed skal være ekstra varsom og sparsommelig, når det kommer til skattekroner.

»Det er superærgerligt. Pengene er spildt. Uden at vide konkret, hvad der er gået galt, tror jeg, at man har tænkt, at rejseudgifterne er for høje, til at man kan få det refunderet,« siger Per Nikolaj Bukh.

Nogle ville måske sige, at det er en mindre fejl, når man ser på, hvor stort budgettet er i ministeriet. Hvad tænker du om det?

»Man kan altid diskutere, hvornår noget er stort eller lille. Men det er stadigvæk mange penge, og man skal ikke blive fartblind, bare fordi man har store budgetter,« siger han til B.T.

Per Nikolaj Bukh mener, at fejlen kan kaldes pinlig, man han håber samtidig, at den pågældende medarbejder fortsætter med at sidde med ansvaret.

»Det er ikke en fejl, man skal lave igen. Derfor er det nok bedst, at man beholder medarbejderen på posten.«

»Hvis man laver sådan et fejl, går der et sug gennem maven, og man sidder tilbage med røde ører. Vedkommende glemmer det nok aldrig igen,« siger professoren.