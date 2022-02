Mens mange danskere har set varmeregningen stige voldsomt, har staten sparet milliarder på de historisk høje energipriser.

Og nu viser det sig, at det beløb som staten sparer på et historisk høje elregninger er langt højere end hidtil antaget.



Faktisk er det hele 4,9 milliarder kroner, som staten i år står til at spare på de stigende energipriser. Indtil nu har man troet, at staten ville spare 2,7 milliarder kroner.



Det viser nye tal, som finansminister Nicolai Wammen netop har sendt til Folketinget.

»Vi vil gøre, hvad vi kan for at sende så meget som muligt retur til borgerne. Det er ikke rimeligt, at staten tjener penge, mens almindelige familier ikke har råd til at holde varmen,« siger partiets energiordfører, Katarina Ammitzbøll.

De Konservative har sammen med de andre blå partier i energiprisforhandlingerne hos klimaminister Dan Jørgensen har presset på for at få sænket afgifterne på el.

I svaret fra Nicolai Wammen, fremgår det staten forventer bruge 4,9 milliarder kroner mindre på tilskud til produktion af vedvarende energi og biogas i 2022 end man tidligere har troet.



De politiske forhandlinger om hvorvidt danskerne skal kompenseres økonomisk for de stigende energipriser har stået på siden midten af januar.



Regeringen har indtil videre afvist de blå partiers krav om afgiftslettelser.

I stedet vil regeringen give de familier, som er hårdest ramt af stigende de priser, hjælp i form af en skattefri check. Den vil primært skulle gå til de 400.000 husstande, som varmer boligen op med gasfyr, og de omkring 40.000, der har fjernvarme, hvor den primære kilde er gas.

Klimaminister Dan Jørgensen skriver i en mail til B.T., at de nye tal ikke umiddelbart giver anledning til at ændre regeringens holdning i de igangværende forhandlinger om energipriserne.

»Der er i den grad brug for en hjælpende hånd til dem, der er hårdest ramt af de stigende varmepriser, og vi forhandler netop nu om en indsats. Desværre har de borgerlige indtil nu ikke været særligt fremkommelige ved forhandlingsbordet. Det har mest handlet om at ville give skattelettelser. Men vi knokler videre,« lyder det fra klimaministeren.