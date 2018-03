Euforiserende stoffer skal gøres lovlige, mener Liberal Alliances folketingsmedlem Joachim B. Olsen. Men det er en helt forkert tilgang, lyder det fra en tidligere stofmisbruger.

Det har vakt debat, at Joachim B. Olsen onsdag i en såkaldt AMA - Ask Me Anything (spørg mig om alt, red.) - på netmediet Reddit i onsdags slog fast, at Danmarks hidtidige narkotikapolitik har slået fejl - og at der er brug for en helt anderledes radikal tilgang.

'Lad mig slå fast, at euforiserende stoffer er farlige og at man løber en risiko, når man tager dem. Men krigen mod stoffer har været en katastrofe, som har gjort langt mere skade end gavn. Man har simpelthen valgt en strategi, som er dømt til at slå fejl og endda gøre problemerne større. Det er et klassisk eksempel på, at man politisk går til et problem med følelserne, i stedet for hjernen. Det er ret tragisk,' skrev Joachim B. Olsen på Reddit og erkendte, at han dermed går noget videre end partiets officielle politik.

Bør euforiserende stoffer gøres lovlige?

Men en legalisering er det helt forkerte skridt at tage, mener Finn Eriksen, der selv er tidligere stofmisbruger, og som i dag holder foredrag for elever i folkeskolens ældste klasser under overskriften 'Du kan sige nej!'.

»Det er chokerende at høre. Det er helt på månen. Jeg synes, Joachim B. Olsen gambler med børn og unges liv og romantiserer det problem, vi som samfund har med narkotika. For vi har et problem. Det ved alle. Men ved at gøre stoffer lovlige, signalerer vi til børn og unge, at stoffer er acceptabelt, og det er helt forkert. Det er for mig at se et tegn på, at man giver op«, siger han til BT.

Finn Eriksen mener, der er brug for at få gjort det mindre socialt acceptabelt at tage stoffer - præcis som det er blevet mindre acceptabelt at ryge. Samtidig skal der skrues op for behandlingen.

»Når en misbruger henvender sig i dag, går der alt for lang tid, før der sker noget. En misbruger, der begynder at motivere sig selv, holder den ikke ret længe. Han bliver udmattet, allerede inden han kommer i mål. Vi er slet ikke gode nok til at bekæmpe stofmisbrug, og det bliver vi nødt til at blive, hvis vi skal have minimeret antallet af nye stofmisbrugere,« siger Finn Eriksen.

Ved at gøre stoffer lovlige får man bekæmpet det sorte marked, hvor de handles i dag. Er det ikke en fordel?

»Staten vil aldrig vil kunne kæmpe med det sorte marked. Det er kold forretning,« siger Finn Eriksen.

Joachim B. Olsen har noteret sig, at der er en vis modstand mod hans forslag. Blandt andet har Det Konservative Folkeparti langet hårdt ud efter en fuldstændig legalisering. Alligevel står han fast.

»Jeg forstår godt, hvorfor folk stejler. Det virker intuitivt forkert at legalisere noget, der er farligt. Men alt, hvad vi ved om det her, tilsiger, at vi skal gå en anden vej. Mit mål er, at skaderne ved stofferne bliver mindre. Jeg synes ikke, unge skal tage stoffer. Men når man har en politik, der ikke virker, må man se rationelt på, hvordan man kan forbedre den, og på, hvad man vil opnå med den. Det, vi gør nu, er at gøre problemerne værre.«

Når den nuværende situation på det illegale marked for narkotika kun bliver værre, skyldes det ifølge Joachim B. Olsen blandt andet, at efterspørgslen efter stoffer kun i ringe grad falder, selv om prisen stiger. Det betyder, at nye kriminelle hele tiden er klar til at gå ind på markedet i jagten på profit.

Du mener, der er brug for at sikre kvaliteten af stofferne. Betyder det, at staten skal til at sælge dem?

»Jeg har ikke alle svarene. Men i dag har vi de facto valgt, at det er de kriminelle, der styrer markedet. Hvorfor er det dem, der skal regulere det her? De har jo ikke nogen interesse i, at det foregår på en sikker måde,« spørger Joachim B. Olsen, der aldrig har prøvet andre euforiserende stoffer end det pot, der var i en joint.

»Jeg har selv børn, og jeg opdrager dem til at holde sig væk fra de her ting. Men hvis en af dem vil prøve det, er det dog bedre, at stoffet er rent, så man ved, hvad det er for et stof.«