Regeringen er klar til at genåbne mere end det planlagte.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag eftermiddag før et møde med partilederne om yderligere genåbning af landet.

- Der er plads til at åbne og også at åbne en del mere end det, der ellers var forudsætningen, siger Magnus Heunicke.

Han peger på, at Danmark er et "meget gunstigt sted, hvad angår epidemien".

- Vi har lave smittetal og lave indlæggelsestal, og det er positivt. Derfor går vi ind til den her forhandling med et ønske om at åbne så meget, som det overhovedet er muligt.

Hvad regeringen konkret forestiller sig kan genåbne vil sundhedsministeren dog ikke løfte sløret før.

- Det vil jeg tage med Folketingets partier, siger Magnus Heunicke.

Regeringen er dermed klar til at imødekomme ønsket fra mange partier i Folketinget om en yderligere genåbning.

Statens Serum Institut (SSI) vurderede også torsdag i et notat, at der er plads til flere lempelser.

- Der ses imidlertid tendens til en lav og stabil smitteforekomst samt en stabilisering af indlagte i Danmark, og den observerede udvikling ser gunstig ud i forhold til de seneste prognoser.

- Det vurderes på den baggrund, at der for nuværende er rum for lempelse af restriktioner inden for de områder, der allerede var planlagt (indkøbscentre, kultur, forsamlingsforbud, indendørs idræt for børn), men herudover er der også mulighed for yderligere lempelser, skriver SSI i notatet.

Den næste del af genåbningsplanen skal træde i kraft 21. april.

Her er det allerede aftalt, at store indkøbscentre, udendørsservering på restauranter, indendørs idræt for børn og museer samt biblioteker kan genåbne.

Servering udendørs på restauranter og caféer skal ske med brug af coronpas.