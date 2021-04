Et fund af eternitplader ved Limfjorden har fået advarselslamperne til at blinke.

Pladerne skal fjernes hurtigst muligt. Sådan er meldingen fra Per Clausen (EL), der er miljø- og energirådmand i Aalborg Kommune.

Indtil da afspærres området:

»Vi har besluttet os for, at det, vi i første omgang gør, er at afspærre strandarealet og det yderste af udløbet af Svanholmgrøften. Den afspærring påbegyndes i eftermiddag og er senest færdig i morgen,« udtalte han tidlige på dagen til Nordjyske.

Det var mediet, der i første omgang beskrev fundet i fredags. Siden da har kommunen været forbi, og de har altså nu taget konsekvensen.

Det er frygten for asbest, der får kommunen til at reagere. Asbest er et naturligt forekommende mineral, der blandt andet findes i diverse byggematerialer.

Asbest kan fremkalde diverse kræftsygdomme, som typisk først viser sig flere år efter, at man har været eksponeret for asbest.

Pladerne, som skal fjernes, ligger i vandkanten ud for det gamle deponi, der tilbage i 1970erne deponerede affald fra en eternitfabrik.

Derfor er det ikke utænkeligt, at pladerne har været der i årevis, og derfor skal det omkringliggende vand nu undersøges. Herudover skal skråningerne ved fjorden også sikres.