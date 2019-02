»Ja, for helvede, mand.«

Sådan lyder den hurtige og umiddelbare reaktion fra den nykårede Melodi Grand Prix-vinder, den 20-årige Leonora, da hun bliver spurgt om, hvorvidt hun glæder sig til at skulle til Israel til maj og repræsentere de rødhvide-farver til Eurovision.

»Jeg har det helt fantastisk. Som guldregn,« forklarer hun.

Den unge sangerinde var allerede inden lørdagens show kåret til at være den helt store forhåndsfavorit, og den favoritværdighed levede hun op til.

Med 42 procent af stemmerne sikrede hun sig med sin enkle sang førstepladsen, mens hun henviste duoen Julie & Nina til andenpladsen med 35 procent af stemmerne, og sangeren Sigmund til tredjepladsen med 23 procent af stemmerne.

Da B.T. mødte sangerinden til et pressemøde fredag, forklarede hun, at det var en optræden på hendes skole, der førte til, at hun nu stod i Jyske Bank Boxen i Herning som en af de ti deltagere til dette års grandprix.

»Det lagde jeg en video af på Facebook, og den var der heldigvis nogle fra DR, der faldt over og skrev: 'Hey, vi har en sang, kan du ikke prøve at synge den?',« fortalte det unge sangtalent.

»Det var ret vildt. Jeg stod og var på arbejde i sommerferien. Jeg tænkte: 'Kan det virkelig være rigtigt? Er det den rigtige video, de har set?' Jeg blev rigtig glad i hvert fald,« tilføjede hun med et smil.