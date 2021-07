Efter opgøret mellem FC København og Silkeborg IF i Parken er en mand blevet udsat for vold.

Manden er kørt til behandling på Rigshospitalet.

Det fortæller vagtchefen hos Københavns Politi til B.T.

Manden er dog ikke kommet alvorligt til skade, og politiet har kontakt til ham.

Den forurettede var iført FCK-tøj, og politiet mener, at der er tale om en konflikt i en intern gruppering af FCK-fans.

»Vi leder efter nogle stykker. Anmeldelserne kom på, at der var fem-syv personer, der var i slåskamp, men vi ved ikke, hvor mange der var på hver side. Vi går ud fra at personerne har en eller anden form for relation til hinanden,« siger vagtchefen.

Der er flere vidner på stedet, men politiet har ikke anholdt nogen endnu.

Han ved ikke noget om, hvem den forurettede er.

Anmeldelsen kom ind klokken 18.13.