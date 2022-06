Lyt til artiklen

Den 21-årige selverklærede vanvidsbilist Mohamad Tarek Younes skal fire år bag tremmer for at have påkørt betjenten Stefan Nymann så voldsomt sidste sommer, at han nu sidder i kørestol og er svært invalideret.

Det er netop blevet afgjort ved Retten i Aarhus af nævningetinget.

Derudover har han fået frakendt førerretten i otte år, mens bilen, han kørte i, skal konfiskeres.

På tilhørerrækkerne sad blandt andre betjentens hustru, Gitte Nymann, da dommen blev læst op. Hun har fulgt sagen tæt.

Den 21-årige er kendt skyldig i hensynsløs kørsel, uagtsom legemsbeskadigelse, forsætlig forvoldelse af fare samt flugtbilisme og dermed også vanvidsbilisme.

Et område, som sidste år blev skærpet strafmæssigt, og som anklager Bjørn Fogh Sørensen torsdag eftermiddag argumenterede for, at den unge mand skulle dømmes efter - dog med fem år og ikke fire, som retten har valgt at idømme ham.

»Mohamad Tarek Younes er vanvidsbilist og skal straffes for vanvidsbilisme,« lød det torsdag fra ham, efter at skyldkendelsen var blevet læst op af dommer Henriette Holst.

Mohamad Tarek Younes forsvarsadvokat argumenterede for to år og seks måneders fængsel.

Påkørslen af betjenten Stefan Nymann skete kort efter klokken 18.00 den 18. juni i krydset Silkeborgvej/ Åby Ringvej i Aarhus.

Under en politieftersættelse kørte den 21-årige med høj hastighed over for rødt og ramte betjenten, der stod i fodgængerfeltet og var i gang med at lægge en sømmåtte ud for at standse ham.

Betjenten fløj op i luften og pådrog sig en hjerneskade og delvis lammelse, som har gjort, at han den dag i dag, er stærkt invalideret.

Det har hans hustru, som han blev gift med blot halvanden måned før ulykken, tidligere sat ord på i B.T.:

»Vores liv blev evigt forandret. Vi var høje på livet og hinanden. Fyldt af taknemmelighed for det liv, vi havde, og den fremtid vi kiggede ind i. Men med ét stod alt stille. Det var så surrealistisk, som noget kunne være. Det radikale skift fra at stå med livet foran sig til at skulle kæmpe for livet,« lød det blandt andet fra hende i februar.

Efter påkørslen flygtede Mohamad Tarek Younes fra stedet, mens den 31-årige betjent lå hjælpeløs og hårdt kvæstet tilbage samtidig med, at han forvoldte stor fare for de andre trafikanter, som befandt sig ved det store og meget trafikerede kryds.

Først to dage senere blev meldte han sig selv til politiet. Det skete efter en intensiv politijagt, hvor han var efterlyst med både billede og navn.

Sagen fået stor mediebevågenhed, da den 18. juni ikke var første gang, at den 21-årige gjorde vejene usikre.

Udover forholdene 18. juni, blev han torsdag også kendt skyldig i 25 andre forhold, hvoraf flere ligeledes er færdselsovertrædelse, som er sket forud for påkørslen af betjenten.

Derudover har den dømte i et tv-klip på TV 2 Østjylland, som kan ses øverst i artiklen, ligeledes selv fortalt åbent om sine dårlige vaner i trafikken:

»Jeg er kendt som vanvidsbilisten her rundtomkring. Jeg kører over for rødt hele tiden,« sagde han i tv-indslaget, som anklagemyndigheden dog ikke fik lov at bruge i sagen, da det blev optaget fem måneder før ulykken, og derfor blev vurderet som irrelevant for sagen af retten.

I alt var han tiltalt for 38 forhold, og kun i tre forhold blev han frikendt.

Ti af forholdene vedrører eftersættelsen af ham og påkørslen af betjenten 18. juni sidste år.

Den 21-årige, der har erkendt, at have ført bilen den skæbnesvangre aften, men nægtet at påkørslen skete under særligt skærpende omstændigheder, som han torsdag blev dømt for, modtog dommen.

Han skal forblive varetægtsfængslet.

Foreningen Thin Blue Lines, der arbejder for at støtte tilskadekomne politiansatte, har som følge af sagen iværksat en støtteindsamling. Her er der indtil videre blevet indsamlet mere end to millioner kroner.

Indsamlingen slutter i morgen, lørdag, hvor det er årsdag for den frygtelige hændelse, som har forandret Stefan Nymanns liv for altid.

Du kan støtte indsamlingen her.