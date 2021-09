To tyve ignorerede råb fra naboer og stjal motorcykel på åben gade mandag aften.

»Det er skræmmende, at de er så koldblodige. De har nok prøvet det før, når de bare kan fortsætte upåvirket selvom de bliver antastet,« fortæller Kristian Bech, der ejer motorcyklen, til B.T. Aarhus.

Mandag aften rullede to tyve i en angiveligt stjålet varebil ind på Otte Ruds Gade i Trøjborg og begyndte at læsse Kristian Bechs parkerede motorcykel op i varevognen.

Kristian Bechs nye motorcykel til 50.000 kroner blev stjålet mandag aften. Foto: Privatfoto Vis mere Kristian Bechs nye motorcykel til 50.000 kroner blev stjålet mandag aften. Foto: Privatfoto

To naboer til Kristian Bech så de to mænd og begyndte at filme dem, mens de læssede motorcyklen ombord på varevognen.

Naboerne begynder at råbe ad tyvene.

»Er det jeres?«

»Vi ringer til politiet!,« kan man høre på videoen.

De to mænd ser dog ikke ud til at have været påvirket af råbene og fortsætter tyveriet.

Kristian Bech var selv på vej hjem fra en biograftur med sin mor i Øst for Paradis, da tyveriet fandt sted.

Da han kommer gående hjem kan han for enden af gaden se, at der er noget galt.

Motorcyklen er væk.

Og rundt om står naboer, der fortæller, at den lige var blevet stjålet, og at de var i gang med at ringe til politiet.

»Jeg var fuldstændig målløs. Det er jo så frækt, at de gør det på åben gade. Jeg har ikke fået stjålet noget før, så det var en ud af kroppen følelse.«

»Det er superærgerligt, fordi jeg har også lige købt den for 50.000 i torsdags. Men jeg har ikke nået at få den omregistreret. Så det er penge lige ud af vinduet,« siger Kristian Bech.

Kristian Bech forsøgte at ringe til Politiet og melde den stjålet. Men på grund af en softwareopdatering hos Østjyllands Politi fik Kristian Bech besked på at melde tyveriet dagen efter.

Kristian Bech var på vej hjem fra biografen, da han opdagede tyveriet. Vis mere Kristian Bech var på vej hjem fra biografen, da han opdagede tyveriet.

Siden har Kristian Bech selv forsøgt at opklare tyveriet. Han fik fat vognfirmaet, der ejer vognen, og fandt ud af, at den pågældende vogn var blevet stjålet, mens den holdt i Gellerup.

Kristian Bech kørte med kammerat til Gellerup og fandt efter nogle timer den vogn, der var blevet brugt til tyveriet.

Her var der tydelige benzinspor fra motorcyklen, men ingen motorcykel. De mødte også chaufføren til vognen, som var blevet briefet om tyveriet af hans chef, fortæller Kristian Bech.

Her kunne Kristian Bech se, at der havde været et overvågningskamera rettet mod vognen, da vognen blev stjålet i Gellerup.

Nu håber han på, at overvågningsbillederne kan få politiet på sporet af tyvene, eller at hans Facebook-opslag når ud til nogen, der har set hans motorcykel.

»Jeg føler, at det er politiets arbejde, som jeg selv har rendt rundt og lavet.«

Han glæder sig dog over, hvor hjælpsomme hans naboer har været.

»Jeg er megataknemmlig for, at de tog aktion. De var opmærksomme, men også modige at filme tyvene. Jeg er glad for, at vi hjælper hinanden her i nabolaget.«

B.T. Aarhus har været i kontakt med de to naboer, der filmede tyveriet. De har givet B.T. Aarhus tilladelse til at bringe videoen og bekræfter episodens forløb.

Pressemedarbejder Jakob Christiansen hos Østjyllands Politi oplyser, at de har fået anmeldelsen af tyveriet og efterforsker sagen nærmere.

Østjyllands Politi havde også patruljebiler i området for at lede efter varebilen.

Ibrahim Abou Radi ærgrer sig over episoden. Han er ejer af transportfirmaet RJ Transport ApS, hvis stjålne varebil blev brugt til tyveriet af motorcyklen.

»Vi håber, at politiet fanger gerningsmændene. Vi er kede af, at vores bil er blevet brugt til tyveriet. Det er superærligt, og vi håber, at det bliver opklaret, hvem der har stjålet vores bil og brugt den til tyveriet.«

»Det er ærgerligt at blive sat i forbindelse med det tyveri. Det er dårlig omtale. Tiden vil vise, at vi ikke har noget med tyveriet at gøre,« siger han.

På Facebook har Ibrahim Abou Radi desuden udlovet en dusør til den, der kan hjælpe med afklaring af tyverierne.