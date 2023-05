Der er udbrudt en større brand på Østrupvej i Østrup.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Røgen driver mod nordvest, og beboere på Holmevej opfordres til at lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg.

Poltiet meddeler, at der er gået ild i et stråtækt tag, så slukningsarbejdet forventes at tage en del tid, og at der fortsat kan komme meget røg.

Der er ingen tilskadekomne,