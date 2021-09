Der udspillede sig i de tidlige morgentimer søndag noget af et drama på motorvejen E45 mellem Svenstrup og Støvring Nord.

Det hele begyndte med et skænderi mellem to mænd.

Det skriver TV 2 Nord.

De to mænd kom op at skændes, mens de befandt sig i nødsporet på motorvejsstrækningen syd for Aalborg.

Skænderiet udviklede sig efterfølgende i en blodig retning, fortæller vagtchef Karsten Højrup fra Nordjyllands Politi til lokalmediet:

»To mænd kom i skænderi i nødsporet, og situationen udviklede sig til at ende med, den ene mand blev stukket ned med kniv,« forklarer han.

Den mand, der blev stukket, kom alvorligt til skade og er nu indlagt. Man er nu ved at undersøge sagens nærmere omstændigheder, skriver TV 2 Nord.

Politiet modtog en anmeldelse om sagen klokken 05.07.