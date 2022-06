Lyt til artiklen

Siden 31. marts har han været efterlyst i Danmark.

Men det til trods er det endnu ikke lykkedes politiet at få fat i den 35-årige Stefan Tahir Gaardboe Danielsen, der er mistænkt i en alvorlig sag om drabsforsøg.

Nordjyllands Politi oplyser til Nordjyske, at de har udstedt en international arrestordre på den 35-årige mand, da de mistænker, at han opholder sig i udlandet.

Stefan Tahir Gaardboe Danielsen er mistænkt for at være involveret i et brutalt overfald på Abildsgårdsvej i Frederikshavn 2. marts klokken 00.47.

»Her blev en 25-årig frederikshavner stukket med kniv og slået i hovedet med et slagvåben,« har Peter Skovbak, der leder efterforskningen for Nordjyllands Politi tidligere fortalt til B.T.

Tre personer blev få dage efter overfaldet anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet.

»Vi anser det som et opgør i et kriminelt miljø. De fire mistænkte har et kendskab til hinanden, og de har også et kendskab til forurettede,« lød det fra Peter Skovbak.

Den internationale arrestordre blev udstedt 23. maj, men det er først kommet til offentlighedens kendskab nu.

Nordjyllands Politi har offentliggjort følgende signalement af Stefan Tahir Gaardboe Danielsen

35 år

183 cm høj

almindelig af bygning

lys hud og lyst, kort hår

har tatoveret bogstaverne LTF på halsen og har også tatoveringer på armene