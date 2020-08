Nu er det tredje dag, at 21-årige Michelle Hørlyck Weber er forsvundet, men politiet stopper ikke med at lede efter hende.

»Vi har ikke nogle nye oplysninger,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Kristian Rodin.

Han fortæller, at man fredag har fået en række henvendelser, som efterforskere nu er ved at undersøge nærmere. Flere mener blandt andet at have set Michelle Hørlyck Weber.

»Jeg kan ikke sige noget om, hvor hun er set, da vi stadig er midt i efterforskningen,« siger Kristian Rodin.

Den 21-årige kvinde forlod natten til torsdag sin bopæl på Frederiksberg og blev klokken 8.17 meldt savnet. Siden da har både politiet, familie og kvindens venner søgt efter hende.

Politiet forventer, at hun skal findes i området på og omkring Frederiksberg, Hellerup, Christiania eller Hillerød omkring Gribskov.

Fredag fortalte vagtchefen til B.T., at man havde fundet en række af kvindens ejendele. Dog ønsker han fortsat ikke at oplyse, hvilke ejendele der er tale om.

»Jeg kan ikke sige noget om, hvad vi har fundet i går,« siger Kristian Rodin, der fortæller, at man fandt hendes sko torsdag.

Han ønsker heller ikke at svare på, hvorvidt politiet har fået adgang til Michelle Hørlyck Webers computer eller telefon.

Borgere, der kan have set Michelle Hørlyck Weber, opfordres fortsat til at henvende sig på telefonnummer 114.