Tre personer er kommet til skade efter en ulykke på Fanø.

De tre personer red på heste, da en løbsk hund farede hen mod dem.

Hestene blev så bange, at de læssede de tre ryttere af i farten, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

To af rytterne kom lettere til skade, mens den sidste, som er en 52-årig tysk kvinde, brækkede flere knogler.

Ulykken skete mandag formiddag, da rytterne var på tur i et klit- og plantageområde mellem Vangled og Nørrebjergevej nordvest for Nordby.

Her blev en brun og hvid jagthund-lignende hund, på størrelse med en korthåret hønsehund, luftet uden snor.

Hunden antastede rytterne ad to omgange, men det var altså først anden gang, at hestene blev så forskrækkede, at de stak af.

Rytterne bar det fornødne sikkerhedsudstyr, men kom alligevel til skade.

Nu efterlyser politikredsen altså ejeren til hunden. Et vidne mener, at der muligvis kan være tale om et ældre, dansk ægtepar. Det kan dog ikke udelukkes, at det ikke var dem.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114.