Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 26-årig mand er blevet dømt for seksuelt overgreb på en 14-årig pige, som han er i familie med.

Manden er fætter til pigens mor. De var tilsyneladende så tætte, at pigen kaldte ham 'bror'.

Overgrebet skete i august sidste år, da pigen overnattede hos manden i hans hjem i Favrskov-området.

Ifølge pigen fik manden hende til at tage tøjet af og sove nøgen, og han lagde sig ind til hende, befamlede hende og lavede samlejebevægelser.

Hun har forklaret i retten, at hun forsøgte at fjerne hans hænder og rykke sig væk fra ham.

Den 26-årige mand har modsat forklaret, at »der intet skete«, og at pigen sov på sofaen, mens han sov i soveværelset.

Dagen efter var de på tur, hvor han købte seks par trusser til hende. Manden har forklaret i retten, at der intet unormalt var i det, oplyser anklageren i sagen.

To uger efter episoden fortalte pigen om overgrebet til sin mor.

»Moren har forklaret, at pigen kommer, helt ude af sig selv, klokken 3 om natten og fortæller om det,« fortæller specialanklager Jesper Rubow til B.T.

Retten i Randers har mandag idømt manden et års ubetinget fængsel for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år samt for blufærdighedskrænkelse af pigen.

Manden er dermed en af de første, der er blevet dømt efter den nye voldtægtslovgivning, der blev indført sidste år.

»Med den nye lovgivning betegnes det altid som voldtægt, hvis en voksen over 22 år har samleje eller andet seksuelt samkvem med et barn under 15 år. Uanset omstændighederne,« Jesper Rubow.

»I denne sag var der tilmed ikke samtykke, da pigen aldrig havde indvilget i berøringerne og havde fjernet hans hånd og forsøgt at fjerne sig fra ham,« siger Jesper Rubow.

Den 26-årige har anket dommen med påstand om frifindelse.