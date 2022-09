Lyt til artiklen

Først blev to sendt bag tremmer. Så en mere. Og nu er yderligere et par mænd så blevet varetægtsfængslet i sagen om et blodigt overfald begået en juliaften på Frederiksberg.

Politiet mener dog endnu ikke at have identificeret alle de gerningsmænd, som skulle have været med til at knivstikke og gennembanke offeret.

Med otte minutters mellemrum anholdt politi torsdag morgen to mænd med relationer til rockermiljøet. Mens den ene ifølge B.T.’s oplysninger er fuldgyldigt medlem af Hells Angels, er den anden tilknyttet støttegruppen AK81.

Kort før anholdelserne rykkede Københavns Politi desuden ud til Hells Angels rockerborg på Svanevej.

I timevis ransagede man stedet på baggrund af det bestialske overfald, der fandt sted på Borups Allé 26. juli omkring klokken 18.50.

Her blev offeret, som ifølge B.T.s oplysninger er et toneangivende medlem af den forbudte gruppe Loyal to Familia (LTF), passet op af af seks til otte mænd, der overfaldt ham med en kniv.

Igen og igen blev han stukket i kroppen. I maven, i lårene og i ballerne. Og så blev han slået i hovedet med et bat, hvilket medførte kraniebrud.

Derefter skulle gerningsmændene være flygtet fra stedet i bil, og de var derfor for længst borte, da politiet rykkede massivt ud til stedet.

I timevis var området spærret, mens efterforskningen gik i gang, og allerede dagen efter blev de første to mænd varetægtsfængslet i sagen. I slutningen af august kunne politiet så skride til anholdelse af endnu en, og nu er yderligere to altså blevet varetægtsfængslet for drabsforsøg.

Fælles for alle sagens sigtede er, at de nægter sig skyldige. Og at de ikke ønsker at svare på politiets spørgsmål.

Under torsdagens grundlovsforhør lod den 30-årige og den 36-årige mistænkte derfor også deres forsvarere om at føre ordet.

Langt de fleste ord blev sagt bag lukkede døre efter anmodning fra anklagemyndigheden, der på baggrund af det tidligere efterforskningsstadie og det faktum, at der stadig er gerningsmænd på fri fod, ikke ville lukke offentligheden ind i sagens detaljer.

Argumenter, dommeren gentog, da han afsagde kendelse om dørlukning.

Dermed måtte pressen og de fire tilhører, der var dukket op, forlade retslokalet med de to sigtede, der begge var iført hættetrøjer.

Varetægtsfængslingen af de to varer foreløbigt indtil 19 oktober.