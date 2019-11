En 39-årig mand bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved i en sag, hvor han hvor han er sigtet for drabet på to kvinder.

Ifølge B.T.’s oplysninger er den ene af ofrene søster til Dansk Folkeparti-politikeren Morten Messerschmidt.

Under grundlovsforhøret er det nemlig kommet frem, at det 31-årige offer er Line Messerschmidt. Du kan følge grundlovsforhøret her.

Line Messerschmidt blev natten til fredag fundet dræbt i sit hjem i Ruds Vedby. Et hjem, hun delte med sine børn og sin kæreste - den formodede gerningsmand, Martin Degn.

To af børnene havde parret sammen. Disse har ifølge politiet ikke umiddelbart lidt overlast.

Martin Degn er ligeledes sigtet for efter det første drab at have kørt 30 kilometer vestpå til Kundby og dræbt en 35-årig kvinde - Jeanett Rømer Hansen, hed hun.

Ifølge B.T.’s oplysninger havde Jeanett Rømer Hansen og Martin Degn tidligere været kærester.

De pårørende til de to dræbte er underrettet.

Det var den mistænkte selv, der 04.30 tilkaldte politiet efter det første drab, forklarede politiinspektør Brian Bang-Rasmussen fra Midt- og Vestsjællands Politi fredag på et pressemøde.

»Vi forsøger at fastholde den her samtale og få ham talt væk fra adressen, så vi kan foretage anholdelse, men vi mister forbindelsen med den pågældende,« fortalte Brian-Bang Rasmussen og fortsatte:

»Den næste gang, vi hører fra den mistænkte, bekræfter han over for os, at der er begået noget nyt.«

Efter det andet drab lykkedes det politiet at få den formodede gerningsmand til at melde sig selv på politistationen i Holbæk, hvor han blev anholdt.