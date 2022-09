Lyt til artiklen

En 31-årig dansk erhvervsmand er sigtet for at have skudt sin danske kæreste i hovedet med en pistol på den franske sydkyst.

Fransk politi slog søndag til mod den danske mand, efter to af danskerens mandlige venner havde meldt ham til politiet.

Det skriver den franske avis Nice-Matin.

De to venner blev angivelig betalt af danskeren for at skaffe et gammelt køleskab af vejen.

Men det aflåste køleskab lugtede angivelig så hæsligt, at de to mænd valgte at bryde det op.

Her fandt de ifølge mediet liget af den danske mands kvindelige kæreste.

Ifølge Nice-Matin blev kvinden dræbt tre til fire dage før, hun blev fundet lørdag.

Avisen skriver, at oplysninger kommer fra anklagemyndigheden i Grasse, der efterforsker drabet.

Fransk Politi har efter deres ransagning af parrets villa afspærret huset. Foto: Nice-Matin/ Sébastien Botella Vis mere Fransk Politi har efter deres ransagning af parrets villa afspærret huset. Foto: Nice-Matin/ Sébastien Botella

De to mænd har forklaret, at de spurgte deres danske ven om, hvorfor køleskabet stank, inden de åbnede det.

Danskeren, der ejer flere selskaber, skulle have forklaret, at han havde skudt sin hund og lagt den derind og sat en hængelås på køleskabet.

De to mænds henvendelse til politiet fik den franske ordensmagt til at iværksætte en overvågning af den 31-åriges 300 kvadratmeter store hus lørdag.

Allerede søndag slog politiet til, da en specialstyrke stormede huset.

Her blev den danske mand anholdt. Det vides ikke, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Københavns Politi oplyser til B.T., at man har en værneting på sagen, og henviser til fransk politi, der leder efterforskningen. Der er ikke sendt nogen fra dansk politi til Frankrig, og det er ikke afklaret, hvorvidt det på et tidspunkt kan blive en mulighed.

Københavns Politi ønsker ikke at kommentere, om de har bistået fransk politi med efterforskning i Danmark.

Det fremgår af den dræbte danske kvindes Instagram-profil, at hun flyttede ind i huset sammen med manden i 2021.

I luksusvillaen, der ligger i byen Mandelieu-La-Napoule, fandt politiet kokain, hash og flere skarpladte våben.

De to venner, der skulle bortskaffe køleskabet, blev først anholdt i sagen, men de er nu begge blevet løsladt og er ikke sigtet i sagen.