Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ved middagstid tirsdag besluttede en patrulje at tjekke en personbil, der netop var holdt ind på en parkeringsplads ved et supermarked i Lejre.

Politiet skønnede hurtigt, at bilens fører var påvirket af narkotika.

Efter at have sigtet den 21-årige kvinde for narkokørsel, foretog man så en ransagning af hendes bil.

Og her gjorde politiet sig flere interessante fund, fremgår det af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

I bilen blev der fundet både et gram hash, flere end 400 piller af et lægepræparat, som kvinden ikke havde recept på, samt dopingpiller.

Dem var der i alt 100 af.

Fundene blev beslaglagt, og kvinden sigtet for overtrædelser af lov om euforiserende stoffer, lægemiddel- og dopinglovgivningen.

Mens kvinden kortvarigt var anholdt, blev der foretaget en blodprøve.

Når resultatet fra den ligger klar, kan hun forvente at høre yderligere, lyder det fra politiet.