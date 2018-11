Tidligt lørdag morgen mistede en 18-årig mand livet, da han blev påkørt af et tog ved Allerød Station. Togtrafikken er genoptaget på strækningen.

Det er lørdag eftermiddag endnu uvist, hvordan en 18-årig mand kom så galt afsted ved Allerød Station, at han endte med at miste livet, da han blev påkørt af et tog.

»Jeg har fået at vide, at videoovervågningen er set igennem derude, og det viser sig, at det er er sket en tragisk ulykke, hvor en 18-årig mand er omkommet,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, Henrik Alstrup, til B.T.

Meldingen om den tragiske ulykke indløb klokken 11.44, men ifølge vagtchefen viser videoovervågningen, at manden havnede på skinnerne ved 6-tiden.

Politiet er på bar bund i forhold til at stykke forløbet nærmere sammen.

»Vi har ingen vidner, der var på stationen på det tidspunkt,« tilføjer vagtchef Henrik Alstrup.

Togene kører fra klokken 15.10 atter på strækningen. Lørdag eftermiddag var der indsat togbusser mellem Allerød og Birkerød, oplyser DSB.

Det er anden gang lørdag, at en person rammes af tog i Nordsjælland. Tidligt på morgenen kom en person alvorligt til skade, da vedkommende blev ramt af et tog ved Gentofte Station.

De pårørende er underrettet.