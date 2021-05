»Dette er blot situationen af to mennnesker, der vokser fra hinanden.«

Sådan skriver vinderen af det amerikanske realityshow 'The Bachelor' Shayne Lamas og hendes mand, blogger og internetpersonlighed Nik Richie på Instagram mandag.

Stjerneparret giftede sig i Las Vegas tilbage i 2011 - otte timer efter, at de mødtes første gang.

Men efter ti år og elleve måneders ægtskab har parret altså valgt at gå fra hinanden.

»Venner & familie, efter 11 år sammen er Nik og jeg kommet til en kærlig konklusion at lade os skille, vi har intet andet end kærlighed og respekt for hinanden og vil værne om de delte år, minderne, og de børn, vi er så stolte af af,« skriver Shayne Lamas sammen med et foto af sig selv og Nik Richie iført boksehandsker.

Afslutningvis skriver hun: »Vi beder alle om at respektere vores privatliv, når vi navigerer gennem vores nye normale i vores familie.«

Nik Richie delte også den triste besked på Instagram, hvor han har 214.000 følgere.

Hertil skrev han: «Afslutningen på showet. Tid til at komme videre. Tak til alle for deres støtte ».

Shayne Lamas oplyser til Fox News, at beslutningen om skilsmisse blev taget med sund fornuft, og at hun ønsker at finde kærligheden igen.

«Jeg kan ærligt sige, at elleve års ægteskab og to smukke og blomstrende børn - var et vellykket årti. Nik og jeg er bedste venner og vil fortsætte med at opdrage vores børn som et team, men vores ægteskab har været tomt i flere år. Nik og jeg har ikke været intime i næsten et år, og du behøver ikke være en raketforsker for at forstå, at det har udhulet ens ægteskab, uanset hvor meget respekt man har for hinanden,« siger Shayne Lamas til Fox News.



Shayne Lamas og Nik Richie deler to børn, nemlig datteren Press på ni år og sønnen Lyon på 5.