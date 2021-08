DR-værten Stéphanie Surrugue blander sig nu i debatten om, hvorvidt man må spørge kvinder, om de skal have børn.

Debatten begyndte, da DR-værten Iben Maria Zeuthen forleden delte et opslag, hvor skuespilleren Stephania Portalivo bliver spurgt, om hun ikke snart skal have børn. Zeuthen kalder det et overgreb og mener, at journalister skal holde op med at stille spørgsmål om kvinders underliv.

'Kvindens underliv er kvindens eget, og hvis du ikke respekterer det, er der tale om et overgreb,' lød det blandt andet fra Iben Maria Zeuthen.

Journalist Stéphanie Surrugue er dog uenig i den udlægning.

»Jeg vil ikke kalde det et overgreb. Jeg er selv blevet spurgt om det utallige gange – specielt på den røde løber,« siger Surrugue til B.T.

Det er yderst sjældent, at DR-værten tager til rød løber-arrangementer, for hun synes, at det er akavet at skulle udlevere sit eget privatliv for at få en gratis biografbillet.

»Hvis man siger A, må man også sige B. Man skal ikke dukke op på den røde løber, hvis man ikke vil have private spørgsmål. Det er en del af den uskrevne kontrakt. Ellers må man købe sin egen biografbillet,« mener hun.

Det er efterhånden et stykke tid siden, at den 44-årige DR-vært er blevet spurgt, om hun ikke snart skal have børn. Men det skete ofte, da hun stadig var i 30erne.

»Nu er der ikke nogen, der spørger mig mere. De tænker nok, jeg er for gammel,« siger hun og griner.

Foto: Claus Bech

Men Surrugue havde faktisk en mission med at være åben omkring emnet.

»Jeg vil gerne advokere for, at der findes mange forskellige livsformer. Det er ikke alle mennesker, der får børn. Du er ikke en freak, fordi du ikke lever som din mormor eller morfar. Folk kan stikke deres normalitetsbegreb op i popoen,« siger hun.

Alligevel kan Stéphanie Surrugue godt forstå, at nogle kvinder føler, at 'underlivsspørgsmål' kan blive for meget. Hun mener, at det vil være et fremskridt på alle køns vegne, hvis journalister holdt op med at spørge ind til reproduktion og æggestokke.

»Alle kvinder skal gennem et krydsforhør, når det kommer til børn. Og jeg forstår godt, hvis nogle af dem siger fra. Specielt de yngre kvinder, der har nogle andre grænser. Det er meget individuelt, hvad man har lyst til at dele med andre,« siger hun til B.T.