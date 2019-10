Søren Malling har så småt fået hul igennem til det store udland.

Efter herhjemme at have brilleret i store film- og tv-produktioner som 'Forbrydelsen', 'Borgen' og 'Kapringen' er den 55-årige danske skuespiller begyndt at jagte internationale roller.

I øjeblikket er han blandt andet aktuel som vanvittig fisker i den engelsksprogede thriller 'The Vanishing', hvor han spiller over for Hollywood-stjernen Gerard Butler.

»Jeg tænkte, at her var en god birolle, som kunne være sjov at lave. Så har jeg kendt Kristoffer Nyholm (filmens danske instruktør, red.) i mange år, og da han ringede og spurgte, om jeg ville være med, sagde jeg ja,« fortæller Søren Malling til B.T.

Søren Malling i 'The Vanishing'. Foto: Pressefoto Vis mere Søren Malling i 'The Vanishing'. Foto: Pressefoto

I de første mange år var Søren Malling sin egen agent. Han synes, det er sjovt at forhandle løn og finde sin egen markedsværdi, og derudover så han ikke nogen grund til at give 10 procent af sine penge til en mellemmand.

»Jeg har klaret mig selv, siden jeg var 16. Der er fandeme ikke nogen, der skal bestemme over mig,« fortæller han med et grin.

I erkendelsen af, at man i udlandet dog ikke kan komme nogen vegne uden agenter og management, måtte han dog til sidst give sig og blive en del af den store filmfødekæde.

Og her var det, at han lige pludselig kom i spil som skurk i den næste James Bond-film, afslører han.

Agent eller ej? »Da jeg var med i den engelske udgave af 'Wallander', ringede en caster til mig: 'Søren, jeg må ikke ringe til dig, kan du ikke skaffe en agent?'. 'Jeg har ikke nogen,' sagde jeg. 'Jeg skaffer lige en til dig, så han kan ringe til mig,' sagde han. Det er bare den måde, man dealer på i udlandet. I Danmark kender vi jo alle sammen hinanden, men i udlandet skal man igennem et bureaukrati.«

Han fik ikke rollen og holder for sig selv, hvad der egentlig skete. Han sagde til Euroman sidste år, at hans nye agent netop skulle hjælpe med at skaffe store skurkeroller i udlandet, og nu var det altså inden for rækkevidde.

»Der er jo masser af grunde til, at man får en rolle eller ej. Man kan vælge at blive ked af det, men det er jeg faktisk ikke,« fortæller Søren Malling.

»Jeg tror ikke, jeg ville have været mere lykkelig, hvis jeg havde fået en skurkerolle i 'James Bond'. Og så alligevel. Det ville selvfølgelig have været super fedt at blive en del af rækken af danske Bond-skurke.«

Du er jo heller ikke gået på pension endnu, og de laver jo formentlig flere 'James Bond'-film?

»Haha, det var en positiv udgave. Jeg tror bare, at jeg er nødt til at være rolig omkring sådan nogle ting. Jeg vil selvfølgelig kæmpe for at få store oplevelser, men så er der også større ting i livet.«

Søren Malling tænker også, at han aldersmæssigt er der, hvor det snart skal til at være, hvis de helt store internationale roller skal landes.

»Om 10 år, så er det 'all out'. Jeg er 55 år nu. Jeg siger ikke, at jeg er brændt ud til den tid, jeg skal bare ikke rejse rundt i verden, når jeg er tæt på pension,« funderer han.

»Så tipper det over, og så kan man kun spille en morfar. Lige nu er jeg et sted, hvor der er rigtig mange roller. Så hvis jeg skal gøre noget for at komme udlands, så er det nu og ikke om 10 år.«

Søren Malling som standupkomiker I 2011 var Søren Malling med i TV2 Zulu-programmet 'Vild med comedy', hvor han skulle prøve at være standupkomiker. Det endte som en succesoplevelse, hvor han fik publikum til at grine ad grænseoverskridende jokes om blandt andet gamle mennesker og sex, og han har da også siden leget med tanken om at gøre noget mere ud af det. »Det skulle ikke nødvendigvis være i det klassiske solo-format. Jeg tror, jeg helst ville gøre det sammen med andre. Jeg har faktisk snakket med Mick Øgendahl om at lave noget, men jeg tror, han blev skræmt ved tanken,« fortæller Søren Malling med et grin. »Jeg tror dog ikke, at jeg vil være en særlig god standupper, for min humor ligger et sted, hvor jeg har et begrænset publikum,« tilføjer han. »Jeg ville skide i bukserne 40 gange, før jeg stillede mig op. For hvad nu hvis folk ikke syntes, at jeg var sjov. Så kan jeg meget nemmere optræde i en kontekst, hvor der samtidig er en historie.«

Hans aktuelle bidrag til den internationale filmscene og mulige skub til større Hollywood-eventyr er som nævnt 'The Vanishing', som Søren Malling brugte fire uger i Skotland på at optage.

Hvad det næste projekt bliver, kan han som sædvanligt ikke sige noget om, før det bliver meldt officielt ud. Men han er klar.