Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den amerikanske skuespiller Anne Heche mistede livet, da hun i august kørte ind i et hus, og bilen efterfølgende brød i brand.

Kvinden ved navn Lynne Mishele, hvis hus Anne Heches påkørte, har nu sagsøgt den afdøde skuespillers bolig.

Hun hævder, at hun selv og sine kæledyr næsten mistede livet tilbage i august.

Det skriver Page Six, der har fået adgang til søgsmålet.

Ifølge dokumenterne hævder Mishele, at Heches Mini Cooper tørnede gennem huset, før den stoppede kun få meter fra hende, hendes to hunde og skildpadde.

Derudover hævder Lynne Mishele også at eksplosionen fra bilen har efterladt hende dybt traumatiseret – og nu plages af mareridt, flashbacks og uden et sted at bo.

Det fremgår af dokumenterne, ifølge Page Six, at Mishele kræver mindst to millioner dollar i erstatning, svarende til 14,3 millioner danske kroner.

Anne Heche kørte den 5. august ind i et hus, hvorefter hendes bil brød i brand.

Herefter tog det 65 minutter for brandfolk at slukke ilden og få skuespilleren ud af bilen.

Der opstod efterfølgende mistanke om, at skuespilleren var påvirket af alkohol eller stoffer på ulykkestidspunktet – det blev senere bekræftet af politiet, at hun havde kokain i blodet.

Repræsentanter for den afdøde skuespillere er endnu ikke vendt tilbage på Page Six henvendelser for en kommentar.

Anne Heche døde i en alder af 53 år og nåede af spille med i en lang række film og tv-serier.